Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2967851
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

Success Story: बाधाएं भी नहीं रोक पाई सपनों की उड़ान, दीपक बने गांव के पहले IAS अफसर, ढोल-नगाड़ों से हुआ शानदार स्वागत

UPSC Success Story: अगर मेहनत और लगन से कोई काम किया जाए तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं है. इसी बात को सच कर दिखाया है लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील के छोटे से गांव सेखनपुरवा गांव के होनहार बेटे ने, जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है. जानिए आखिर कौन हैं वो? 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 19, 2025, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story
Success Story

Lakhimpur Kheri News: कहते हैं कुछ करने की ललक हो तो कोई भी बाधा इंसान को ज्यादा देर तक रोक के नहीं खड़ी रह सकती. हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील के छोटे से गांव सेखनपुरवा गांव के उस होनाहार लड़के की, जिसने इंडियन एडमिंट्रेटिव सर्विस (IAS) परीक्षा में गांव और जिले का नाम रोशन किया है. 

इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा में जगह पाना आसान नहीं था, लेकिन दीपक ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. उनके पिता ने बताया कि बेटे की इस सफलता से पूरा परिवार खुश है.

दीपक त्रिपाठी का भव्य स्वागत
2023 में परीक्षा पास करने के बाद दीपक त्रिपाठी जैसे ही पहली बार गांव और अपनों के बीच पहुंचे, तब ग्रामीण और परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया. दीपक ने पहले घर के पास बने मंदिर में माथा टेका. इसके बाद उन्होंने माता-पिता से आशीर्वाद लिया. फिर गांव में अभिवादन के लिए दीपक त्रिपाठी निकल पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव में खुशी का माहौल
दीपक ने अपने कामयाबी का श्रेय माता-पिता और पारिवारिक जनों को दिया है. गांव वालों में भी अपने गांव के लाल की तरक्की देखकर खुशी का माहौल है. दीपक त्रिपाठी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी से ही की है. इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है. फैक्लटी ऑफ लॉ करने के बाद उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की. दीपक त्रिपाठी ने कहा कि मैं अपने गांव से इस मुकाम पर पहुंचने वाला पहला शख्स हूं. ऐसे में मैं अगर उनके लिए कुछ कर पाऊं तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी.

यह भी पढ़ें: Narayan Dutt Tiwari Birth Anniversary: तीन राज्यों में छोड़ी छाप, जिस दिन जन्मे उसी दिन टूटीं सांसें, जानें नारायण दत्त तिवारी का राजनीतिक सफर

TAGS

UPSC resultUPSC Success StoryDeepak Tripathilakhimpur kheri news

Trending news

Chandauli News
सपा सांसद ने सर्विस लेन का किया निरीक्षण, रिंग रोड पर कट बनने की रखी मांग
 Kaushambi News
कौशांबी में दो मौतों से पसरा मातम! बेटे के गम में माँ ने तोड़ा दम
diwali 2025
रामनगरी में अनोखी रामलीला, रूस के कलाकार बने राम-सीता और लक्ष्मण, मिला नया आयाम
Premanand Maharaj Padyatra
दिवाली से पहले वृंदावन में आस्था का सैलाब,प्रेमानन्द महाराज के दर्शनों को उमड़ी भीड़
Ayodhya deepotsav 2025
अयोध्या में भव्य दीपोत्सव,दो नए रिकॉर्ड बनाएगी रामनगरी,जलेंगे 26 लाख से ज्यादा दीये!
uttarakhand accident
मातम में बदली दिवाली की खुशियां, ऊधमसिंहनगर सड़क हादसे में यूपी के 4 मजदूरों की मौत
Uttarakhand Winter Alert
उत्तराखंड में सुबह-शाम गुलाबी ठंड,दो दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज
Noida News
दीपावली-भाई दूज से पहले नोएडा में नये नियम लागू, 5 दिनों तक इन पर रहेगी कड़ी निगरानी
Hardoi News
दीपावली से पहले आई मनहूस खबर, लखनऊ से हरदोई जा रहे बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्‍कर
Sambhal latest news
यूपी का एक और शहर तीर्थ नगरी के रूप में होगा स्थापित, 6 करोड़ का बजट मंजूर