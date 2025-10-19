Success Story: बाधाएं भी नहीं रोक पाई सपनों की उड़ान, दीपक बने गांव के पहले IAS अफसर, ढोल-नगाड़ों से हुआ शानदार स्वागत

UPSC Success Story: अगर मेहनत और लगन से कोई काम किया जाए तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं है. इसी बात को सच कर दिखाया है लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील के छोटे से गांव सेखनपुरवा गांव के होनहार बेटे ने, जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है. जानिए आखिर कौन हैं वो?
Lakhimpur Kheri News: कहते हैं कुछ करने की ललक हो तो कोई भी बाधा इंसान को ज्यादा देर तक रोक के नहीं खड़ी रह सकती. हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील के छोटे से गांव सेखनपुरवा गांव के उस होनाहार लड़के की, जिसने इंडियन एडमिंट्रेटिव सर्विस (IAS) परीक्षा में गांव और जिले का नाम रोशन किया है.
इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा में जगह पाना आसान नहीं था, लेकिन दीपक ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. उनके पिता ने बताया कि बेटे की इस सफलता से पूरा परिवार खुश है.
दीपक त्रिपाठी का भव्य स्वागत
2023 में परीक्षा पास करने के बाद दीपक त्रिपाठी जैसे ही पहली बार गांव और अपनों के बीच पहुंचे, तब ग्रामीण और परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया. दीपक ने पहले घर के पास बने मंदिर में माथा टेका. इसके बाद उन्होंने माता-पिता से आशीर्वाद लिया. फिर गांव में अभिवादन के लिए दीपक त्रिपाठी निकल पड़े.
गांव में खुशी का माहौल
दीपक ने अपने कामयाबी का श्रेय माता-पिता और पारिवारिक जनों को दिया है. गांव वालों में भी अपने गांव के लाल की तरक्की देखकर खुशी का माहौल है. दीपक त्रिपाठी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी से ही की है. इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है. फैक्लटी ऑफ लॉ करने के बाद उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की. दीपक त्रिपाठी ने कहा कि मैं अपने गांव से इस मुकाम पर पहुंचने वाला पहला शख्स हूं. ऐसे में मैं अगर उनके लिए कुछ कर पाऊं तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी.
