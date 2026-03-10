Advertisement
पीलीभीत में होगी नौकरियों की भरमार! 951 एकड़ में बस रहा इंडस्ट्रियल एरिया, यूपीसीडा सीईओ ने किया निरीक्षण

Pilibhit News: यूपीसीडा के सीईओ ने पीलीभीत स्थित औद्योगिक क्षेत्र भरापछपेड़ा का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता की गहन समीक्षा की. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 10, 2026, 04:09 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
Pilibhit News: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने रविवार को पीलीभीत के औद्योगिक क्षेत्र भरापछपेड़ा का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की. सीईओ ने परियोजनाओं की स्थिति, कार्यों की गति और उनकी गुणवत्ता को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

आधारभूत सुविधाओं का लिया जायजा
निरीक्षण के दौरान सीईओ ने औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों, नालियों, जल निकासी व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं का गहन अवलोकन किया. उन्होंने देखा कि उद्योगों को बेहतर वातावरण देने के लिए किस तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आधारभूत ढांचों का निर्माण मजबूत और टिकाऊ तरीके से किया जाए ताकि उद्योगों को किसी तरह की समस्या न हो.

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर दिया जोर
सीईओ ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर विशेष रूप से समीक्षा की. उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं और संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी विकास कार्य तय मानकों के अनुसार ही पूरे किए जाएं. उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही या घटिया निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर ही पूर्ण होनी चाहिए.

1400 करोड़ की एबी मौरी फैक्ट्री का दौरा
निरीक्षण के दौरान सीईओ ने औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित हो रही करीब 1400 करोड़ रुपये की एबी मौरी फैक्ट्री का भी दौरा किया. उन्होंने फैक्ट्री परिसर में चल रही तैयारियों और व्यवस्थाओं को देखा. अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति और उत्पादन से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली तथा परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा
इस मौके पर सीईओ ने फैक्ट्री के प्रस्तावित उद्घाटन को लेकर की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया. बताया जा रहा है कि उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए प्रशासन और प्राधिकरण द्वारा तैयारियां की जा रही हैं. सीईओ ने सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरा करने और कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए.
 
निवेश और रोजगार बढ़ाने पर जोर
सीईओ ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों का समुचित और योजनाबद्ध विकास प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेहद जरूरी है. बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलने से नए उद्योग स्थापित होंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी कराई जाएं.

951 एकड़ में बस रहा इंडस्ट्रियल एरिया
पीलीभीत में अमरिया तहसील के भरा पचपेड़ा गांव में 951.79 एकड़ जमीन पर नया औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) विकसित किया जा रहा है,  यह प्रोजेक्ट यूपीसीडा (UPSIDA) द्वारा बनाया जा रहा है.  जिससे यहां के लोगों को रोजगार के लिए महानगरों की तरह रूख नहीं करना पड़ा. 

