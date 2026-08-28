बाघ के हमले से किसान की मौत; वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा, शव सड़क पर रख लगाया जाम

पुलिस ने समझाकर खुलवाया जाम

जाम की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा. सीओ पूरनपुर विधि भूषण मौर्य ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद सड़क पर यातायात बहाल कराया गया. ग्रामीणों ने क्षेत्र में वन्यजीवों की निगरानी बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.