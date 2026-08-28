बाघ के हमले से किसान की मौत; वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा, शव सड़क पर रख लगाया जाम

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पीलीभीत/मो. तारिक: पूरनपुर तहसील क्षेत्र में बाघ के हमले ने ग्रामीणों में दहशत के साथ-साथ भारी आक्रोश पैदा कर दिया. हजारा थाना क्षेत्र के शांतिनगर गांव में शुक्रवार रात केले के खेत की रखवाली करने गए 60 वर्षीय किसान की बाघ के हमले में मौत हो गई. घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को रामनगर तिराहे पर रखकर सड़क जाम कर दी और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
खेत में गया किसान, वापस नहीं लौटा
शांतिनगर निवासी मुंशी प्रसाद पुत्र चौथी प्रसाद शुक्रवार रात करीब आठ बजे अपने केले के खेत की रखवाली करने गए थे. बताया जा रहा है कि खेत में पहले से मौजूद बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया. हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
काफी देर तक मुंशी प्रसाद के घर नहीं लौटने पर परिजन और ग्रामीण उनकी तलाश में खेत की ओर पहुंचे. वहां उन्हें किसान का खून से लथपथ शव मिला. शव देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई.
बाघ-तेंदुओं की आवाजाही से पहले से दहशत
ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से बाघ और तेंदुओं की आवाजाही देखी जा रही है. वन विभाग को कई बार वन्यजीवों की मौजूदगी की सूचना दी गई, लेकिन आरोप है कि सुरक्षा और निगरानी के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जाते तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था.
शव रखकर सड़क पर प्रदर्शन
घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण रामनगर तिराहे पर पहुंच गए. वन विभाग की टीम के समय पर मौके पर न पहुंचने से लोगों का गुस्सा और भड़क गया. ग्रामीणों ने किसान का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की.
पुलिस ने समझाकर खुलवाया जाम
जाम की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा. सीओ पूरनपुर विधि भूषण मौर्य ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद सड़क पर यातायात बहाल कराया गया. ग्रामीणों ने क्षेत्र में वन्यजीवों की निगरानी बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.