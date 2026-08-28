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बाघ के हमले से किसान की मौत; वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा, शव सड़क पर रख लगाया जाम

Pilibhit News: पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के हजारा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव शांतिनगर में बाघ के हमले से 60 वर्षीय किसान की मौत हो गई. घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिला. नाराज ग्रामीणों ने मृतक का शव रामनगर तिराहे पर रखकर जाम लगा दिया और वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 28, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:37 PM IST
बाघ के हमले से किसान की मौत; वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा, शव सड़क पर रख लगाया जाम

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