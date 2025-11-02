Pilibhit News: जंगली हाथियों का आतंक, घर में घुसकर अधेड़ को रौंद डाला, दहशत में गांव वाले

पीलीभीत न्यूज/मोहम्मद तारिक : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के शारदा नदी के पार स्थित ढकिया तालुका महाराजपुर गांव में देर रात उस समय अफरातफरी मच गई जब जंगली हाथियों का एक झुंड अचानक गांव में आ धमका. इस दौरान एक हाथी ने एक घर में घुसकर वहां सो रहे 58 वर्षीय व्यक्ति को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया. घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

क्या है पूरी घटना ?

जानकारी के अनुसार, मृतक व्यक्ति का नाम पुन्नो (58) बताया गया है. वह अपने झोपड़ीनुमा घर में सो रहा था, तभी हाथी के झुंड में से एक हाथी अचानक घर में घुस पड़ा. हाथी ने पुन्नो पर हमला कर उसे अपने पैरों तले कुचल दिया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन हाथी के उग्र रूप को देखकर कोई पास नहीं जा सका. हमले में पुन्नो की मौके पर ही मौत हो गई.

गांव में मचा हाहाकार, लोग रात भर भागते रहे

हाथियों के हमले से पूरा गांव दहशत में आ गया. लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर भाग खड़े हुए. हाथी ने गांव में कई जगहों पर तोड़फोड़ की और खेतों को भी नुकसान पहुंचाया. ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का झुंड काफी देर तक गांव में ही रहा, जिससे रातभर भय और दहशत का माहौल बना रहा.

वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची

सूचना पर रमनगरा पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने तथा रात में सतर्क रहने की सलाह दी.डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि यह क्षेत्र दुधवा नेशनल पार्क और नेपाल की शुक्लाफांटा सेंचुरी के बीच का रास्ता है. हाथी हर साल इस मार्ग से आवाजाही करते हैं और कई बार गांवों में भी पहुंच जाते हैं. उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर नियमों के अनुसार मुआवज़ा दिया जाएगा.

ग्रामीणों में दहशत, सुरक्षा की मांग तेज

घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय व्याप्त है. लोगों ने वन विभाग से गांव के आसपास चौकसी बढ़ाने और हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

