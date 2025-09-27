Advertisement
बेटी के जन्म पर पति का जुल्म, मासूम को गोद में लेकर थाने पहुंची महिला, नजारा देख सहम उठे पुलिस वाले!

Lakhimpur Kheri News/दिलीप मिश्रा: लखीमपुर खीरी जिले से समाज की सोच को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक महिला अपनी 16 दिन की मासूम बेटी को गोद में लेकर पहुंची और पति पर गंभीर आरोप लगाए

Sep 27, 2025, 05:32 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Lakhimpur Kheri News/दिलीप मिश्रा:  उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक महिला ने आरोप लगाया कि बेटी पैदा होने की वजह से उसका पति न केवल उसे पीटता है, बल्कि घर से भी निकाल चुका है. 16 दिन की मासूम को गोद में लेकर शारदा नगर थाने पहुंची पीड़िता की आंखों से बहते आंसू समाज की सोच पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं. 

तुम घर में कदम मत रखना!
पीड़िता ने बताया कि पति आए दिन शराब पीकर और जुआ खेलकर उसके साथ मारपीट करता है. कई बार समझाने के बावजूद उसकी आदतें नहीं बदलीं. इस बार बेटी पैदा होने को लेकर उसने नाराजगी जताई और बेरहमी से पीटते हुए घर से निकाल दिया. महिला का कहना है कि पति ने साफ कहा कि लड़की क्यों पैदा की, अब तुम घर में कदम मत रखना. 

16 दिन की मासूम को गोद में लेकर समाधान दिवस पर थाने पहुंची महिला ने अपनी फरियाद दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति को पकड़कर थाने लाने के आदेश जारी कर दिए हैं. एक तरफ सरकार बेटियों के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चला रही है, वहीं कुछ लोग आज भी संकीर्ण मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. यह घटना समाज में बेटी के प्रति भेदभाव की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है. फिलहाल मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

और पढ़ें:  कक्षा 8 की छात्रा बनी एक दिन की थानाध्यक्ष, कुर्सी संभालते ही फरियादियों की समस्याएं की तुरंत सुनवाई 

11वीं की छात्रा बनी एक दिन की डीएसपी, चलाया वाहन चेकिंग अभियान और हटाए जाति सूचक स्टीकर
 

