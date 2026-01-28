न्याय की आस में टूटी युवती ! लोक-लाज और प्रताड़ना से आहत होकर की आत्महत्या

लखीमपुर खीरी न्यूज/दिलीप मिश्रा : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 26 जनवरी को हुई युवती से दुष्कर्म की घटना ने अब और भी भयावह मोड़ ले लिया है.इंटर की छात्रा रही पीड़िता ने बुधवार को अपने कमरे में लगे पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने पुरे इलाके को झकझोर दिया है.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, 26 जनवरी को पीड़िता को दूसरे समुदाय के एक युवक ने सुनसान स्थान पर खींचकर उसके साथ बलात्कार किया. घटना के बाद युवती गहरे सदमे में थी और किसी तरह परिजनों को पूरी आपबीती बताई. इसके बाद परिजन तुरंत धौरहरा कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की.

परिजनों का आरोप ?

जानकारी के अनुसार, परिजनों ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने उसी दिन कोई कार्रवाई नहीं की. उन्हें अगले दिन थाने बुलाया गया, जहां पीड़िता और परिवार से पूछताछ की गई. पूरे मामले में करीब 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई. इस दौरान पीड़िता से कई असहज और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले सवाल पूछे गए, जिससे वह और टूट गई.

धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद आरोपी के भाई द्वारा पीड़िता पर दबाव बनाया जा रहा था. कथित तौर पर कहा गया कि धर्म परिवर्तन के बाद शादी करा दी जाएगी और मामले में कार्रवाई न की जाए. इस दबाव और सामाजिक बदनामी के डर ने युवती को भीतर से तोड़ दिया.लगातार मानसिक दबाव, लोक-लाज का भय और न्याय में देरी से आहत होकर युवती ने आखिरकार आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लिया.

हिंदू संगठनों ने जताया शोक

घटना के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी पीड़िता के घर पहुंचे. उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि वे न्याय दिलाने के लिए हरसंभव मदद करेंगे. संगठनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने क्या कार्यवाई की है ?

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं.

