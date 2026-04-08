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Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

डिब्बे में बंद ‘मौत’ लेकर पहुंचे अस्पताल: कोबरा के साथ मां को लाया बेटा, समय पर इलाज से बची जान

Pilibhit Trending News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला प्लास्टिक के डिब्बे में कोबरा सांप लेकर दाखिल हुई, इसके बाद महिला ने डॉक्टर को जो बताया, सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 08, 2026, 08:54 PM IST
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सांप को लेकर अस्पताल पहुंची महिला
सांप को लेकर अस्पताल पहुंची महिला

अब्दुल सत्तार/पीलीभीत : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी मां की जान बचाने के लिए न सिर्फ तेजी दिखाई, बल्कि जहरीले कोबरा सांप को भी जिंदा पकड़कर अस्पताल पहुंच गया. यह अनोखा नजारा देखकर अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ कुछ देर के लिए सन्न रह गए.

क्या है पूरा मामला
घटना बरखेड़ा थाना क्षेत्र के मदरिया गांव की है. मंगलवार सुबह 52 वर्षीय गंगादेई अपने घर में साफ-सफाई कर रही थीं. इसी दौरान घर में छिपे एक कोबरा सांप ने अचानक उनके हाथ पर काट लिया. सांप के डसते ही गंगादेई की हालत तेजी से बिगड़ने लगी और वह दर्द से चिल्लाने लगीं.

सर्पमित्र की मदद से डिब्बे में बंद किया सांप
चीख-पुकार सुनकर उनका बेटा देवकीनंदन मौके पर पहुंचा. उसने देखा कि उसकी मां जमीन पर गिरी हुई हैं और पास से एक कोबरा निकल रहा है. बिना समय गंवाए उसने सर्पमित्र को बुलाया. परिवार और सर्पमित्र की मदद से उस जहरीले सांप को जिंदा पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर लिया गया.

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डॉक्टर की मेज पर रखा जिंदा कोबरा सांप
इसके बाद परिजन गंगादेई को लेकर पहले नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जब परिवार जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा, तो देवकीनंदन ने डॉक्टर की टेबल पर डिब्बे में बंद जिंदा कोबरा रख दिया. यह देखकर वहां अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए सभी हैरान रह गए.

डॉक्टर ने तुरंत शुरू किया इलाज
हालांकि, स्थिति समझते ही डॉक्टरों ने तुरंत महिला का इलाज शुरू किया. सांप की प्रजाति की पहचान होने के कारण डॉक्टरों को सही एंटी-वेनम देने में आसानी हुई. कुछ ही समय में गंगादेई की हालत में सुधार आने लगा और उन्हें होश आ गया.

तत्परता से बची महिला की जान
जिला अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक, समय पर अस्पताल पहुंचने और सही इलाज मिलने के कारण महिला की जान बच गई. फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है.

यह घटना जहां एक ओर चौंकाने वाली है, वहीं यह भी दिखाती है कि सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से गंभीर हालात में भी जीवन बचाया जा सकता है.

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