Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2939821
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

पीलीभीत में छापेमारी करने पहुंची आबकारी टीम पर महिलाओं ने बोला धावा, सरकारी कागज फाड़े, वर्दी तक फाड़ने की कोशिश

Pilibhit News: पीलीभीत जिले में शराब माफिया पर शिकंजा कसने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर अचानक हंगामा खड़ा हो गया. जब आबकारी टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब की बिक्री कर रहे सेल्समैन के घर पर छापा मारा, तो वहां मौजूद महिलाओं ने ही मोर्चा संभाल लिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 28, 2025, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

women attacked excise department team
women attacked excise department team

Pilibhit News/मोहम्मद तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शराब की अवैध बिक्री पर छापामार करने गई आबकारी विभाग की टीम पर घर की महिलाओं ने हमला कर दिया. सरकारी कगाज फाड़ने की कोशिश की.आबकारी विभाग की टीम को घर में बंद करने की भी कोशिश की. मामले का वीडियो भी वायरल है आबकारी विभाग की टीम ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल मुखबिर की सूचना आबकारी टीम द्वारा थाना बीसलपुर के ग्राम प्राणपुर में अवैध रूप से अपने घर से ओवर रेट में बिक्री कर रहे सेल्समैन एवं उसके परिवार की महिलाओं पर छापेमारी की कार्यवाही शुरू की तो मौके से सेलमैन फरार हो गया और प्रतिरोध के लिए महिलाओं को आगे कर दिया. जिन्होंने आबकारी टीम के साथ छीना झपटी की , उनके सरकारी कागजात छीन लिए , सरकारी कार्य में बाधा डाली एवं 376 का झूठा मुकदमा करने की धमकी तक दे डाली. आबकारी टीम द्वारा मोबाइल से समस्त घटनाक्रम का वीडियो बनाया जा रह था, किन्तु महिलाओं ने मोबाइल छीनने की कोशिश की .

यहां तक कि आबकारी सिपाही की वर्दी फाड़ने की कोशिश भी की जिसके बाद टीम बरामद माल को लेकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम वासियों के समक्ष ले गई. टीम को घर में विंडीज ब्रांड के 21 पोवे बरामद हुए और कुछ नगदी भी बरामद हुई है. पूरी घटनाक्रम के पश्चात थाना बीसलपुर में सेल्समैन और उसके घर की महिलाओं के खिलाफ आबकारी अधिनियम 60(1), BNS 351(2) व BNS 121(1) का तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया.. पुलिस मामले में जांच कर रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं:  गाजियाबाद में “आई लव मोहम्मद” पोस्टर से हंगामा, बजरंग दल ने जताई आपत्ति, पुलिस ने हटवाए बैनर

 दोस्त-दोस्त ना रहा… बचपन की यारी ने ली जान! आदिल हत्याकांड किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं
 

TAGS

Pilibhit news

Trending news

youth resque
घने जंगल में भटके 8 लड़के-लड़कियां, फरिश्ता बनकर पुलिस ने बचाई जिंदगियां
Ghaziabad News
गाजियाबाद में “आई लव मोहम्मद” पोस्टर से हंगामा, बजरंग दल ने जताई आपति
Ghaziabad News
दोस्त-दोस्त ना रहा… बचपन की यारी ने ली जान!
Swami Chaitanyananda Saraswati arrested
यूपी के इस लो बजट होटल में दुबका था चैतन्‍यानंद, कैसे धराया गंदी हरकत करने वाला?
I love Akhilesh Yadav Poster
यूपी में होर्डिंग वार शुरू,आई लव योगी आदित्यनाथ के बाद लगे i love akhilesh के पोस्टर
UP Encounter
यूपी के कई जिलों में चली दनादन गोलियां, मथुरा से औरेया तक कई बदमाश हुए लंगडे
Varanasi News
वाराणसी में लुटेरी दुल्हन गिरोह का भंडाफोड़, फेसबुक पर दोस्ती की साजिश, 4 गिरफ्तार
Student Union Election Result
उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव रिजल्ट:ABVP के अभिषेक गोस्वामी बने अध्यक्ष,देखें पूरी लिस्ट
Lakhimpur News
लखीमपुर में वैन और बस में जोरदार भिड़ंत, हादसे में पांच लोगों की मौत, कई घायल
Sambhal news
बीजेपी नेता के बेटे ने की आत्महत्या,सुसाइड नोट में ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप
;