पीलीभीत में छापेमारी करने पहुंची आबकारी टीम पर महिलाओं ने बोला धावा, सरकारी कागज फाड़े, वर्दी तक फाड़ने की कोशिश

Pilibhit News/मोहम्मद तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शराब की अवैध बिक्री पर छापामार करने गई आबकारी विभाग की टीम पर घर की महिलाओं ने हमला कर दिया. सरकारी कगाज फाड़ने की कोशिश की.आबकारी विभाग की टीम को घर में बंद करने की भी कोशिश की. मामले का वीडियो भी वायरल है आबकारी विभाग की टीम ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल मुखबिर की सूचना आबकारी टीम द्वारा थाना बीसलपुर के ग्राम प्राणपुर में अवैध रूप से अपने घर से ओवर रेट में बिक्री कर रहे सेल्समैन एवं उसके परिवार की महिलाओं पर छापेमारी की कार्यवाही शुरू की तो मौके से सेलमैन फरार हो गया और प्रतिरोध के लिए महिलाओं को आगे कर दिया. जिन्होंने आबकारी टीम के साथ छीना झपटी की , उनके सरकारी कागजात छीन लिए , सरकारी कार्य में बाधा डाली एवं 376 का झूठा मुकदमा करने की धमकी तक दे डाली. आबकारी टीम द्वारा मोबाइल से समस्त घटनाक्रम का वीडियो बनाया जा रह था, किन्तु महिलाओं ने मोबाइल छीनने की कोशिश की .

यहां तक कि आबकारी सिपाही की वर्दी फाड़ने की कोशिश भी की जिसके बाद टीम बरामद माल को लेकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम वासियों के समक्ष ले गई. टीम को घर में विंडीज ब्रांड के 21 पोवे बरामद हुए और कुछ नगदी भी बरामद हुई है. पूरी घटनाक्रम के पश्चात थाना बीसलपुर में सेल्समैन और उसके घर की महिलाओं के खिलाफ आबकारी अधिनियम 60(1), BNS 351(2) व BNS 121(1) का तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया.. पुलिस मामले में जांच कर रही है.

