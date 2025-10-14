Advertisement
जनता के भरोसे की जीत.. योगी सरकार की पारदर्शी नीति ने बदला यूपी का चेहरा, लखीमपुर खीरी ने मारी बाजी

Lakhimpur Khiri News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में विकास और सुशासन के नए मानक तय किए हैं. सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाएं अब देशभर के लिए ‘गुड गवर्नेंस मॉडल’ बन चुकी हैं.

IGRS Uttar Pradesh 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में विकास और सुशासन के नए मानक तय किए हैं. सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाएं अब देशभर के लिए ‘गुड गवर्नेंस मॉडल’ बन चुकी हैं. इन्हीं प्रयासों में मुख्यमंत्री के “सुनवाई से समाधान” के संकल्प को आगे बढ़ाने में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) की भूमिका बेहद अहम रही है. यह सिस्टम न सिर्फ जनसुनवाई और राजस्व मामलों की निगरानी करता है, बल्कि जिलों के प्रशासनिक प्रदर्शन की भी नियमित समीक्षा करता है. सितंबर माह की रिपोर्ट में लखीमपुर खीरी ने इस प्रणाली में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है.

लखीमपुर खीरी ने हासिल किए 140 में से 134 अंक

आईजीआरएस हर महीने प्रदेश के जिलों में 49 विभागों के 109 कार्यक्रमों की समीक्षा करता है. इस मूल्यांकन के आधार पर ही जिलों की रैंकिंग तय होती है. सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, लखीमपुर खीरी ने 134 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान पाया. जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि यह रिपोर्ट जिलों की प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों और शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता को मापती है. उन्होंने कहा कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप खीरी में जनसुनवाई से लेकर समाधान तक हर शिकायत पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई की जाती है. इसी कारण जिले की शिकायत निस्तारण दर 95.71 प्रतिशत रही, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है.

‘सुनवाई से समाधान’ की नीति पर काम

दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि जिले में हर दिन प्राथमिकता के आधार पर जनसुनवाई की जाती है. प्रत्येक शिकायत की मॉनिटरिंग की जाती है और अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक की जवाबदेही तय है. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर नागरिक को यह भरोसा हो कि उसकी बात सरकार तक पहुंचती है और उसका समाधान होता है. इस पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था की वजह से शिकायतों की संख्या में लगातार कमी आई है और जनता का प्रशासन पर भरोसा और मजबूत हुआ है.

बलरामपुर दूसरे और बरेली तीसरे स्थान पर

आईजीआरएस की ताजा रिपोर्ट में बलरामपुर जिला दूसरे और बरेली जिला तीसरे स्थान पर रहा. बलरामपुर के जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि जिले में हर हफ्ते अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें होती हैं, ताकि विकास परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों और शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. बलरामपुर ने मानक पूर्णांक 140 के मुकाबले 133 अंक हासिल किए, जबकि निस्तारण दर 95 प्रतिशत रही. बरेली ने भी 133 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान पाया. इसके अलावा अंबेडकरनगर (132 अंक) चौथे और सोनभद्र (131 अंक) पांचवें स्थान पर रहे.

टॉप 10 में जगह बनाने वाले जिले

आईजीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार, हाथरस, श्रावस्ती, हमीरपुर, पीलीभीत और बस्ती भी शीर्ष दस जिलों में शामिल हैं. इन सभी जिलों ने शिकायत निस्तारण की गति और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है. सीएम योगी ने कहा था कि “सुशासन तभी संभव है जब जनता की आवाज़ पर संवेदनशीलता से कार्रवाई हो.” आज यह नारा जमीन पर उतरा हुआ दिख रहा है.

जनता के विश्वास की जीत

लखीमपुर खीरी की उपलब्धि ने यह साबित किया है कि योगी सरकार की प्राथमिकता “जनता का भरोसा और प्रशासन की पारदर्शिता” है. सीएम योगी की इस नीति ने उत्तर प्रदेश को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, जहां सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जनता के जीवन में असर दिखा रही हैं. आईजीआरएस की रैंकिंग इसका स्पष्ट प्रमाण है कि अब प्रदेश में शासन का अर्थ “सेवा, समाधान और संतुलन” बन चुका है.

