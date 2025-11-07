Lakhimpur Kheri News: शराब की नशे में रिश्तों पर चाकू! लखीमपुर में चचेरे भाई की चाकू से गोदकर हत्या

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी में शराब पीने के दौरान दो चचेरे भाइयों में विवाद बढ़ा तो एक ने गुस्से में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दूसरे की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को मौके से हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
लखीमपुर खीरी न्यूज/दिलीप मिश्रा: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में देर शाम हुए एक विवाद ने दो चचेरे भाइयों के बीच के रिश्ते को खून में बदल दिया. शराब पीते समय शुरू हुई छोटी सी कहासुनी धीरे-धीरे तनाव में बदल गई और फिर क्रोध व नशे में चूर एक भाई ने दूसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, दोनों चचेरे भाई गांव से आकर शहर के निर्माण नगर मोहल्ले में स्थित एक मकान में रहते थे. मंगलवार देर शाम दोनों ने साथ बैठकर शराब पी. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. यह बहस देखते-देखते इतना बढ़ गई कि उनमें हाथापाई हो गई. नशे की हालत में एक भाई अपना आपा खो बैठा और गुस्से में चाकू उठा लिया. उसने दूसरे पर लगातार कई वार किए। चाकू के गहरे वार लगने से घायल भाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
एसपी की प्रतिक्रिया
अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि दोनों दूर के भाई बताए जा रहे हैं. दोनों शहर में मजदूरी के सिलसिले में रह रहे थे। शराब पीने के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या जैसी घटना हो गई. पुलिस ने आरोपी को मौके से ही हिरासत में ले लिया है और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है.
पुलिस ने की जांच शुरू
घटना की सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि विवाद का वास्तविक कारण सामने आ सके.फिलहाल आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
परिवार और इलाके में शोक का माहौल
घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है. आसपास के लोगों का कहना है कि नशे में लोग अक्सर आवेश में गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन इस घटना ने रिश्तों और गुस्से की भयानक परिणितियों को फिर एक बार सामने ला दिया है.
