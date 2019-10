UP: विशेष सत्र से विपक्ष के बहिष्कार में 'बगावत', कांग्रेस की अदिति बोलीं, 'मुझे जो सही लगता है, मैं करती हूं'

लखनऊ: महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की 150वीं जयंती पर बुधवार (02 अक्टूबर) को उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र शुरू हुआ, जो गुरुवार (03 अक्टूबर) रात 11 बजे तक चलेगा. ये पहला मौका है जब सदन की कार्यवाही इतने लंबे समय तक चलेगी. हालांकि, विपक्षी दलों ने इस सत्र का बहिष्कार किया है. लेकिन सभी विपक्षी दलों के कुछ सदस्य इस सत्र में शिरकत कर रहे हैं. कांग्रेस के सत्र के बहिष्कार (Boycott) के बाद भी रायबरेली (Rae bareli) सदर से कांग्रेस (Congress) विधायक अदिति सिंह (Aditi Singh) ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर बुलाए गए उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लिया.

Aditi Singh,Congress: I did this because out of the 17 sustainable development goals,UP qualifies for 16. I had the opportunity to speak on those issues. If we want to pay true tributes to Mahatma Gandhi we'll have to follow his path&it can only happen if country develops.(02.10) https://t.co/g0X1tcQA1N pic.twitter.com/sijJfSP4TD

— ANI UP (@ANINewsUP) October 2, 2019