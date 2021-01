क्या देश सेवा में तैनात CRPF जवान रहते हैं ज्यादा तनाव में ? IIM लखनऊ लगाएगा पता

लखनऊ: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (Central reserve police force) के जवान और अधिकारी लंबे समय तक अपनी ड्यूटी की वजह से अपने घर और परिवार से दूर रहते हैं. जवानों के बाहर रहने पर इनकी मनोदशा और व्यवहार पर क्या असर पड़ता है अब इस पर शोध (Research) किया जाएगा. ये रिसर्च भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ द्वारा किया जाएगा. रिसर्च के लिए सीआरपीएफ ने IIM लखनऊ के साथ करार किया है.

सीआरपीएफ के महानिदेशक (Director General) एपी माहेश्वरी (AP Maheshwari) ने ‘घरेलू सशक्तीकरण’ विषय पर आईआईएम, लखनऊ की अर्चना शुक्ला के साथ शनिवार को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया.

CRPF enter into a MoU with IIM Lucknow to make an evidence based study of the ‘work-life balance’ of CRPF warriors that would lead to mental strengthening as well as domestic empowerment, besides other policy derivatives. @crpfindia @HMOIndia @PMOIndia pic.twitter.com/i02wFbULih

