गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दर्शन, 200 फरियादियों की सुनी समस्याएं

CM Yogi In Gorakhpur hindi News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी.

संवेदनशीलता और पारदर्शिता पर जोर

जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की समस्याओं के निस्तारण में संवेदनशीलता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर शिकायत का समाधान समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके.

करीब 200 लोगों से की मुलाकात

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लगभग 200 लोगों से सीधे संवाद किया. वह स्वयं महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने बैठे फरियादियों तक पहुंचे, उनके प्रार्थना पत्र लिए और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. विभिन्न मामलों को संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सौंपते हुए उन्होंने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.

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जमीन कब्जे के मामलों में सख्ती के निर्देश

जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन पर जबरन कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

गरीबों के इलाज के लिए सरकार का भरोसा

जनता दर्शन में कुछ लोग आर्थिक तंगी के कारण इलाज के लिए मदद मांगने पहुंचे. इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरतमंदों के इलाज का एस्टीमेट जल्द तैयार कराकर सरकार को भेजा जाए, ताकि तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

बच्चों को चॉकलेट और आशीर्वाद

कार्यक्रम में आई महिलाओं के साथ आए बच्चों से मुख्यमंत्री ने आत्मीयता से मुलाकात की. उन्होंने बच्चों को दुलारते हुए चॉकलेट दी और उन्हें आशीर्वाद भी दिया, जिससे माहौल भावनात्मक हो गया.

पूजन-अर्चन और गोसेवा रही दिनचर्या का हिस्सा

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री की दिनचर्या परंपरागत रही. उन्होंने सुबह गुरु गोरखनाथ का विधिवत दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर मत्था टेका. इसके बाद वह मंदिर परिसर स्थित गोशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गोवंश को दुलारा और अपने हाथों से गुड़ खिलाकर गोसेवा की.

जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश

इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने के लिए तत्पर है.

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