लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA इकोनॉमिक्स और प्राचीन भारतीय इतिहास का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Lucknow University Results: लखनऊ यूनिवर्सिटी (Lucknow University) ने बीए इंग्लिश एमए जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन का रिजल्ट जारी कर दिया है. यूनिवर्सिटी ने ट्वीट कर रिजल्ट जारी होने की जानकारी दी. छात्र अपना रिजल्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट जारी किया ट्वीट

यूनिवर्सिटी ने ट्वीट कर लिखा, ”बीए अंग्रेजी ऑनर्स और MA जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं का रिजल्ट अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. स्टूडेंट्स lkouniv.ac.in पर जाकर अपने रिजल्ट (Lucknow University Semester Results) देख सकते हैं. अभी और भी रिजल्ट आने हैं. शुभकामनाएं.”

BA Hons. Economics and AIH 5th Semester results are now available on the University website. Students may access their results by visiting https://t.co/8JghDM53GI

More results to follow. All the best.

— University of Lucknow (@lkouniv) May 3, 2021