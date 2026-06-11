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यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में 60 हजार पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती, विभाग की तैयारी तेज

UP Government Jobs: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक सुखद और उत्साहजनक खबर सामने आई है. राज्य में नवनिर्मित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई-अधियाचन पोर्टल पूरी तरह से क्रियाशील हो चुका है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 11, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:47 AM IST
यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में 60 हजार पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती, विभाग की तैयारी तेज

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