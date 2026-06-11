नियमावली में संशोधन और भर्ती प्रक्रिया

शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए शासन स्तर पर बेसिक शिक्षा नियमावली को अपडेट करने का कार्य भी अंतिम चरण में है. समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलावों और आयोग के गठन के बाद बदले हुए प्रशासनिक ढांचे को ध्यान में रखकर इन नियमों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं. नियमावली को अपडेट करने का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को विवादों से मुक्त रखना है. उम्मीद की जा रही है कि एक बार पोर्टल पर पूरी जानकारी अपडेट होने और नियमावली को अंतिम रूप मिलने के बाद, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही आधिकारिक विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की शुरुआत करेगा. यह भर्ती लाखों युवाओं के लिए सरकारी शिक्षक बनने का एक बड़ा अवसर लेकर आएगी.