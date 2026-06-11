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UP Government Jobs: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक सुखद और उत्साहजनक खबर सामने आई है. राज्य में नवनिर्मित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई-अधियाचन पोर्टल पूरी तरह से क्रियाशील हो चुका है, जिसके बाद से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हलचल तेज हो गई है. शासन की मंशा है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाया जा सके.
जानें क्या है मामला ?
दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश भर के विद्यालयों में शिक्षकों के करीब 60,000 पद रिक्त चल रहे हैं. ये रिक्तियां पुरानी भर्तियों में खाली रह गए पदों और हाल के समय में हुए सेवानिवृत्त शिक्षकों की संख्या को मिलाकर बनी हैं. विभाग की योजना इन सभी पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की है. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए विभाग ने नगर क्षेत्र के विद्यालयों में खाली पड़े 11,508 पदों का ब्योरा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑफलाइन माध्यम से उपलब्ध करा दिया है. यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता में शामिल है.
पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया
शहरी क्षेत्रों के बाद अब विभाग का पूरा ध्यान ग्रामीण अंचलों की ओर है. विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पड़े लगभग 48,000 पदों का डेटा ई-अधियाचन पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. इसके लिए विभागीय स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से सूचनाओं का मिलान कराया जा रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी अड़चन न आए. डेटा पूरी तरह से सत्यापित होने के बाद इसे पोर्टल पर फीड कर दिया जाएगा, जिससे आयोग के पास सभी रिक्त पदों की सटीक संख्या उपलब्ध हो जाएगी.
नियमावली में संशोधन और भर्ती प्रक्रिया
शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए शासन स्तर पर बेसिक शिक्षा नियमावली को अपडेट करने का कार्य भी अंतिम चरण में है. समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलावों और आयोग के गठन के बाद बदले हुए प्रशासनिक ढांचे को ध्यान में रखकर इन नियमों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं. नियमावली को अपडेट करने का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को विवादों से मुक्त रखना है. उम्मीद की जा रही है कि एक बार पोर्टल पर पूरी जानकारी अपडेट होने और नियमावली को अंतिम रूप मिलने के बाद, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही आधिकारिक विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की शुरुआत करेगा. यह भर्ती लाखों युवाओं के लिए सरकारी शिक्षक बनने का एक बड़ा अवसर लेकर आएगी.