Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

UP Breaking News Live: माघ मेले में संत सम्मेलन आज,धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 06:57 AM IST
UP Breaking News

UP Breaking News Live: 21 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज प्रयागराज माघ मेले में संत सम्मेलन आयोजित होगा. यह संत सम्मेलन विश्व हिंदू परिषद शिविर में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. जिसमें 100 से अधिक महात्मा शामिल होंगे. इस सम्मेलन में धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होगी. इतना ही नहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर भी संत समाज विचार विमर्श करेगा.बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर भी संत समाज करेंगे विमर्श, काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण के मुद्दे पर भी संत आवाज़ बुलंद करेंगे. हर साल माघ मेले में वीएचपी संत सम्मेलन आयोजित करता है. अयोध्या राम मंदिर निर्माण में पहली बार 1989 में माघ मेले में संतो ने मांग उठाई थी. माघ मेले में वीएचपी के संत सम्मेलन से ही राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी. वहीं मौसम की बात करें तो यूपी में सर्दी का सितम जारी है. बुधवार को सुबह से कई जिलों में कोहरे का असर दिख रहा है. लखनऊ, कानपुर से लेकर प्रदेश में लगातार ठंड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

ठंड के बीच यूपी में बारिश की दमदार एंट्री!
UP Rain Alert: यूपी में मौसम तेजी से बदलने वाला है. आज कहीं कोहरा तो कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाएंगे, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी. इसके बाद लगभग पूरे यूपी में जबरदस्त बारिश हो सकती है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

राहुल गांधी को मिली दादा फिरोज की 'नायाब निशानी' 
Rahul Gandhi in Raebareli: कांग्रेस नेता राहुल गांधी  को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मंगलवार को एक बहुत ही नायाब चीज प्राप्त हुई. उन्हें यहां एक परिवार ने उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा.  पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

