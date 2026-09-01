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मायावती का 'सेक्टर' दांव! सितंबर में टिकट फाइनल करने की तैयारी में BSP, जानिए क्या है नया चुनावी प्लान?

UP Election 2027: बीते विधानसभा चुनाव से उलट इस बार बहुजन समाज पार्टी ज्यादा मजबूती से चुनाव में जाती दिख रही है. पार्टी ने इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है. अब पार्टी का फोकस बूथ के बाद सेक्टर पर आ गया है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 01, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:04 AM IST
मायावती का 'सेक्टर' दांव! सितंबर में टिकट फाइनल करने की तैयारी में BSP, जानिए क्या है नया चुनावी प्लान?
Image Credit: UP Election 2027

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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मायावती का 'सेक्टर' दांव! सितंबर में टिकट फाइनल करने की तैयारी में BSP; जानिए प्लान
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