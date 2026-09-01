मायावती का 'सेक्टर' दांव! सितंबर में टिकट फाइनल करने की तैयारी में BSP, जानिए क्या है नया चुनावी प्लान?

UP Election 2027/ विशाल रघुवंशी: उत्तर प्रदेश में 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपनी तैयारियों की गति को तेज कर दिया है. अब तक पार्टी का पूरा ध्यान जमीनी स्तर पर संगठन की बुनियाद मजबूत करने और बूथ कमेटियों के गठन पर केंद्रित था, लेकिन अब बसपा ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए चुनावी तैयारियों का केंद्र 'बूथ' से हटाकर 'सेक्टर' स्तर पर कर दिया है. पिछले एक वर्ष के दौरान बूथ स्तर पर तैयार किए गए कैडर और संगठन के ढांचे की परीक्षा अब इन सेक्टर स्तर की बैठकों के जरिए ली जाएगी.