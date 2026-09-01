मायावती का 'सेक्टर' दांव! सितंबर में टिकट फाइनल करने की तैयारी में BSP, जानिए क्या है नया चुनावी प्लान?

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UP Election 2027/ विशाल रघुवंशी: उत्तर प्रदेश में 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपनी तैयारियों की गति को तेज कर दिया है. अब तक पार्टी का पूरा ध्यान जमीनी स्तर पर संगठन की बुनियाद मजबूत करने और बूथ कमेटियों के गठन पर केंद्रित था, लेकिन अब बसपा ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए चुनावी तैयारियों का केंद्र 'बूथ' से हटाकर 'सेक्टर' स्तर पर कर दिया है. पिछले एक वर्ष के दौरान बूथ स्तर पर तैयार किए गए कैडर और संगठन के ढांचे की परीक्षा अब इन सेक्टर स्तर की बैठकों के जरिए ली जाएगी.
राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति में अप्रत्याशित तेजी दिखाई है, जो आमतौर पर चुनाव के काफी करीब देखने को मिलती थी. अगर बीएसपी इस तरह से जुटी रही तो आगामी चुनाव में पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है.
'सर्वजन' साधने की चुनौती, प्रत्याशियों के लिए नया टास्क
बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के संभावित उम्मीदवारों और सेक्टर प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. सेक्टर स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में समाज के हर वर्ग (दलित, पिछड़े, मुस्लिम और उच्च जातियों) के प्रतिनिधियों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. हर संभावित प्रत्याशी को सेक्टर बैठक में प्रत्येक वर्ग से कम से कम 10 नए और प्रभावी प्रतिनिधियों को साथ लाना होगा. इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बसपा का 'सर्वजन' का पुराना सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला धरातल पर फिर से जीवंत हो सके.
सितंबर में फाइनल होंगे ज्यादातर टिकट
जिन इलाकों में किसी कारणवश बूथ स्तर की तैयारियां अधूरी रह गई थीं, वहां सेक्टर बनाकर काम को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है. प्रत्याशियों की काबिलियत, जमीनी पकड़ और जनाधार का सटीक आकलन करना भी सेक्टर बैठकों का एक बड़ा मकसद है. बहुजन समाज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सितंबर महीने में अपने अधिकांश टिकट फाइनल करने की तैयारी में है. ऐसे में सेक्टर पर अब बसपा फोकस करके अपनी चुनावी तैयारियों को गति देते हुए नजर आ रही है.
कुल मिलाकर, बसपा की यह 'सेक्टर-केंद्रित' रणनीति पार्टी के पुराने कैडर को री-एक्टिवेट करने के साथ-साथ नए सामाजिक वर्गों को जोड़ने का एक बड़ा सियासी प्रयोग है. अब देखना यह होगा कि मायावती का यह समय से पूर्व लिया गया रणनीतिक फैसला 2027 के चुनावी समर में बसपा की किस्मत बदलने में कितना मददगार साबित होता है.
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