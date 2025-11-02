मथुरा में दरिंदगी की हद पार! नाबालिक के मुंह में कपड़ा ठूंसकर तीन दरिंदों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से मानवता को शर्मनाक कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर बाइक सवार तीन नकाबपोश युवकों ने 10 वर्षीय एक दलित बालिका को अगवा कर उसके साथ हैवानियत की. इस जघन्य वारदात से पूरे इलाके में सनसनी और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फैल गया है.

कहां की है ये घटना?

ये घटना मगोर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है. घटना शनिवार शाम करीब पांच बजे की है. गांव के अनुसूचित जाति के एक मजदूर की दो बेटियां गांव के बाहर स्थित कुएं पर कपड़े धो रही थीं. बड़ी बहन कपड़े लेकर घर लौट गई, जबकि छोटी बहन (10 वर्षीय) वहीं अकेली थी.

पीड़िता के परिजनों ने बताया कि तभी मुंह पर कपड़े बांधे हुए तीन बाइक सवार युवक वहां पहुंचे. उन्होंने पहले बालिका से पीने का पानी मांगा और फिर उसे जबरन पास के एक धर्मस्थल में ले गए. यहां उन्होंने बालिका के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और सामूहिक हैवानियत को अंजाम दिया. शाम को साइकिल पर मजदूरों को गांव की ओर लौटता देखकर बाइक सवार तीनों आरोपी भाग निकले. राहगीरों को देखकर बालिका धर्मस्थल से बाहर निकली और रोते हुए परिजनों को घटना की जानकारी दी.

सीसीटीवी खंगाले जा रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिजन उसे लेकर मगोर्रा थाना पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए, एसपी और सीओ अनिल कुमार सिंह तत्काल गांव पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

एसपी क्राइम का बयान

एसपी क्राइम अवनीश मिश्रा ने मीडिया को बताया कि 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया है. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए एसओजी और सर्विलांस सहित 6 टीमों का गठन किया गया है. और बीएन एस और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई है. आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.