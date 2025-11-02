Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2984886
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा में दरिंदगी की हद पार! नाबालिक के मुंह में कपड़ा ठूंसकर तीन दरिंदों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

Mathura News: मथुरा जनपद में 10 वर्षीय बालिका से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. जहां पर तीन बाइक सवार युवकों ने बालिका के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और सामूहिक हैवानियत को अंजाम दिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 02, 2025, 12:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura police
Mathura police

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा:  उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से मानवता को शर्मनाक कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां  पर बाइक सवार तीन नकाबपोश युवकों ने 10 वर्षीय एक दलित बालिका को अगवा कर उसके साथ हैवानियत की. इस जघन्य वारदात से पूरे इलाके में सनसनी और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फैल गया है. 

कहां की है ये घटना?
ये घटना  मगोर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है. घटना शनिवार शाम करीब पांच बजे की है. गांव के अनुसूचित जाति के एक मजदूर की दो बेटियां गांव के बाहर स्थित कुएं पर कपड़े धो रही थीं. बड़ी बहन कपड़े लेकर घर लौट गई, जबकि छोटी बहन (10 वर्षीय) वहीं अकेली थी.

पीड़िता के परिजनों ने बताया कि तभी मुंह पर कपड़े बांधे हुए तीन बाइक सवार युवक वहां पहुंचे. उन्होंने पहले बालिका से पीने का पानी मांगा और फिर उसे जबरन पास के एक धर्मस्थल में ले गए. यहां उन्होंने बालिका के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और सामूहिक हैवानियत को अंजाम दिया. शाम को साइकिल पर मजदूरों को गांव की ओर लौटता देखकर बाइक सवार तीनों आरोपी भाग निकले. राहगीरों को देखकर बालिका धर्मस्थल से बाहर निकली और रोते हुए परिजनों को घटना की जानकारी दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीसीटीवी खंगाले जा रही पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिजन उसे लेकर मगोर्रा थाना पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए, एसपी और सीओ अनिल कुमार सिंह तत्काल गांव पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. 

एसपी क्राइम का बयान
एसपी क्राइम अवनीश मिश्रा ने मीडिया को बताया कि 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया है. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए एसओजी और सर्विलांस सहित 6 टीमों का गठन किया गया है. और बीएन एस और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई है. आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

TAGS

Mathura News

Trending news

Mathura News
मथुरा में ढाबे की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का खेल
Bahraich news
बहराइच में फिर भेड़िए का आतंक! 3 साल की मासूम को जबड़ों में दबोच ले गया आदमखोर
Bareilly News
67 साल के पति को दूध में नशा देकर किया बेहोश, प्रेमी संग मिलकर किया सीने पर तांडव...
UP Encounter
मुजफ्फरनगर से बागपत तक ताबड़तोड़ मुठभेड़, एक साथ कई शहरों में बदमाशों पर गोलियों
bulandshahr news
बुलंदशहर में खेलते-खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिरी दो बहनें
electricity bill defaulters
बिल लटकाया तो बिजली भी जाएगी! कैसे करते हैं प्रार्थना पत्र डाउनलोड; वह भी सिखाया
Saharanpur news
Saharanpur News: कोबरा ने खत्म कर दी खतरों से खेलने वाले किसान की जिंदगी, जीभ पर उड़
Veeru of Sholay
लखनऊ में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस की समझाइश के बाद नीचे उतारा
Dua Raheem Restaurant
सील हो गया अलीगढ़ का दुआ रहीम रेस्टोरेंट, इस लापरवाही के कारण हुई बड़ी कार्रवाई
Bahraich news
बहराइच में धान क्रय केंद्र शुरू,धान खरीद में आंख की रेटिना से किसानों की बायोमेट्रिक