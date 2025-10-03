Jaunpur News: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीषण हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए 10-12 लोग, चार की हालत गंभीर

Jaunpur News: जौनपुर के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के घनघनवा गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की तैयारी के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मूर्ति विसर्जन की तैयारी कर रहे ग्रामीण अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए. इस हादसे में करीब 10 से 12 लोग करंट से झुलस गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. समय रहते ग्रामीणों ने सभी को बचाया, नहीं त बड़ी जनहानि हो सकती थी.

अफरा-तफरी का माहौल, कई लोग गिरे बेहोश

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ग्रामीण मूर्ति विसर्जन की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान विसर्जन स्थल पर मौजूद बिजली की लाइन के संपर्क में कुछ लोग आ गए. अचानक जोरदार झटका लगते ही कई लोग जमीन पर गिर पड़े और मौके पर चीख-पुकार मच गई. अफरा-तफरी के बीच ग्रामीणों ने किसी तरह घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया.

गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती

हादसे में घायल हुए लोगों में अमरजीत बिंद, सुमित्रा बिंद, रीना बिंद, बच्चन बिंद और राम अवध बिंद समेत कई अन्य शामिल हैं. इनमें से चार लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि अभी सभी खतरे से बाहर हैं. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलग-अलग निजी अस्पतालों में भेजा गया है.

पुलिस व प्रशासन मौके पर

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. प्रशासन ने घायलों के परिवारों को आश्वासन दिया कि सभी का बेहतर इलाज कराया जाएगा. वहीं डॉक्टरों के अनुसार, एक घायल की स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है, जिस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है

