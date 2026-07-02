मथुरा में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बंद दुकान से 125 किलो गांजा बरामद, मालिक अरेस्ट

गुप्त सूचना पर एसटीएफ और पुलिस का संयुक्त छापा

मिली जानकारी के अनुसार, एसटीएफ आगरा फील्ड यूनिट के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार और सीओ रिफाइनरी प्रवीण तिवारी को मुखबिर से इस अवैध धंधे की सूचना मिली थी. बुधवार शाम को अधिकारियों के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने फरह हाईवे अंडरपास के पास स्थित एक बंद दुकान पर अचानक छापेमारी की. जब दुकान को खोला गया, तो अंदर बोरों में भारी मात्रा में गांजा भरा देखकर पुलिस टीम भी दंग रह गई. तौलने पर बरामद गांजे का कुल वजन 125 किलो निकला.