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मथुरा में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बंद दुकान से 125 किलो गांजा बरामद, मालिक अरेस्ट

Mathura News: मथुरा में एसटीएफ आगरा और स्थानीय फरह पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी में 125 किलो गांजा बरामद किया है. इस टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक दुकान में छापेमारी की थी, जहां से बोरों में भरा भारी मात्रा में गांजा मिला. इसके बाद पुलिस ने दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 02, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:16 AM IST
मथुरा में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बंद दुकान से 125 किलो गांजा बरामद, मालिक अरेस्ट
Image Credit: Mathura NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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