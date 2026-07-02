मथुरा में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बंद दुकान से 125 किलो गांजा बरामद, मालिक अरेस्ट

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Mathura News/ कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में एसटीएफ आगरा और स्थानीय फरह पुलिस की संयुक्त टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने कस्बे में हाईवे स्थित अंडरपास के समीप एक बंद दुकान पर छापा मारकर वहां से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. इस बड़ी खेप का वजन लगभग 125 किलोग्राम बताया जा रहा है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान मालिक को हिरासत में ले लिया है और उससे सघन पूछताछ की जा रही है.
गुप्त सूचना पर एसटीएफ और पुलिस का संयुक्त छापा
मिली जानकारी के अनुसार, एसटीएफ आगरा फील्ड यूनिट के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार और सीओ रिफाइनरी प्रवीण तिवारी को मुखबिर से इस अवैध धंधे की सूचना मिली थी. बुधवार शाम को अधिकारियों के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने फरह हाईवे अंडरपास के पास स्थित एक बंद दुकान पर अचानक छापेमारी की. जब दुकान को खोला गया, तो अंदर बोरों में भारी मात्रा में गांजा भरा देखकर पुलिस टीम भी दंग रह गई. तौलने पर बरामद गांजे का कुल वजन 125 किलो निकला.
स्थानीय क्षेत्र में खपाने की थी तैयारी
शुरुआती जांच और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नशा तस्कर इस भारी मात्रा में बरामद गांजे को फरह और उसके आसपास के स्थानीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे तस्करों के माध्यम से खपाने की फिराक में थे. समय रहते हुई इस संयुक्त कार्रवाई से तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया.
दुकान मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार
एएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गांजा मिलने के बाद दुकान के मालिक फरह निवासी संजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं दूसरी ओर, इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. संजय के पिता अशोक ने पुलिस को बताया कि यह दुकान उनकी है, लेकिन उन्होंने इसे महज तीन दिन पहले ही फरह के ही निवासी बंटी नाम के युवक को किराए पर दी थी.
फिलहाल पुलिस ने पिता के इस दावे को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है. पुलिस बंटी की तलाश के साथ-साथ इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों का पता लगाने के लिए मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है.
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