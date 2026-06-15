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मथुरा में श्रीजी को लगा सवा लाख आमों का महाभोग, दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़

Mathura Shriji Madir: उत्तर भारत में इन दिनों चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है जिसका असर ब्रजभूमि मथुरा में दिख रहा है. इसी गर्मी से राहत देने और लाड़ लड़ाने के लिए मथुरा में श्रीजी को सवा लाख आमों का भोग लगाया गया.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jun 15, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:14 PM IST
मथुरा में श्रीजी को लगा सवा लाख आमों का महाभोग, दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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