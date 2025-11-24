मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, दिल्ली से जा रही थी रायबरेली, 50 यात्री घायल, तीन की हालत नाज़ुक

Yamuna Expressway Bus accident/कन्हैया लाल शर्मा: यमुना एक्सप्रेस-वे पर सोमवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. थाना बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 127 के पास दिल्ली से रायबरेली जा रही एक निजी स्लीपर क्लास बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. देखते ही देखते बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. घने अंधेरे और सन्नाटे में दर्द से कराहते यात्रियों की आवाजें राहगीरों को दहला गईं.

बस में सवार यात्रियों के अनुसार हादसे के कुछ ही मिनट पहले चालक बदला गया था, और ड्राइवरों के बीच हंसी-मजाक चल रहा था. तभी बस असंतुलित हुई और तेज रफ्तार में पलट गई. एक यात्री ने बताया कि हम सो रहे थे तभी अचानक तेज झटका लगा और सब लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े. बस पलटने के बाद चीख ही चीख सुनाई दे रही थी.

50 से अधिक यात्री घायल, तीन की हालत गंभीर

हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार 55-60 यात्रियों में से 50 लोग घायल हो गए. इनमें से कुछ यात्री बस के अंदर फंस गए थे, जिन्हें खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया. हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों ने एक्सप्रेस-वे पर अपनी गाड़ियां रोक दीं और मदद के लिए दौड़ पड़े. उन्होंने घायल यात्रियों को बाहर निकालने में पुलिस की मदद की. सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सुरक्षित अस्पताल भेजा.

खबर अपडेट की जा रही है...

