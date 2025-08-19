Mathura News: मथुरा के लिए अच्छी खबर! दिल्ली-आगरा हाईवे पर बनेंगे 7 फ्लाईओवर और अंडरपास, हादसों पर लगेगी लगाम, सफर को मिलेगी रफ्तार
Mathura News: मथुरा के लिए अच्छी खबर! दिल्ली-आगरा हाईवे पर बनेंगे 7 फ्लाईओवर और अंडरपास, हादसों पर लगेगी लगाम, सफर को मिलेगी रफ्तार

Delhi-Agra Highway News: मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुथरा में दिल्ली-आगरा हाईवे (NH 19) पर 7 नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाने की मांग की, जिसे केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 19, 2025, 06:42 PM IST
Mathura News: मथुरा के लिए अच्छी खबर! दिल्ली-आगरा हाईवे पर बनेंगे 7 फ्लाईओवर और अंडरपास, हादसों पर लगेगी लगाम, सफर को मिलेगी रफ्तार

Mathura News: मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुथरा में दिल्ली-आगरा हाईवे (NH 19) पर 7 नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाने की मांग की, जिसे केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है.

ये भी पढ़ें: वेस्ट यूपी के किसानों की भी मौज कराएगा नोएडा एयरपोर्ट, हवाई जहाज से विदेशी बाजार पहुंचेंगे कृषि उत्पाद, क्षेत्र में बढ़ेगा रोजगार

ये भी पढ़ें: खुशखबरी! लंबी यात्रा के लिए दिल्ली-गाजियाबाद आने का झंझट खत्म, नोएडा एयरपोर्ट से ही उत्तराखंड, राजस्थान तक मिलेंगी टैक्सी-बस

