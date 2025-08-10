Mathura News: मथुरा में बारिश का रौद्र रूप! दीवार गिरने से 9 लोग दबे, चीख-पुकार से गूंज उठा पूरा गांव

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर बारिस का कहर देखने को मिला. बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश से एक पुरानी दीवार कमजोर होकर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा. गांव में अचानक मचा शोर सुनकर लोग दौड़ पड़े. घबराए चेहरों और तेज बरसते पानी के बीच ग्रामीणों ने अपने हाथों से मलबा हटाना शुरू किया.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना मांट तहसील के अरूआ गांव की बताई जा रही है. जहां पर रविवार सुबह बारिश ने कहर बरप दीवार के साथ सटा टिन शेड भी ढह गया और भीतर मौजूद 9 लोग मलबे में दब गए. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया.

घटना में घायल दो छोटे बच्चे गंभीर हालत में हैं, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया. बाकी सात लोगों को भी चोटें आईं, लेकिन फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं. इस दुखद घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल है. स्थानीय प्रशासन ने घटना का संज्ञान लेते हुए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है. प्रशासन की ओर से पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है.

