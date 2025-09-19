श्रद्धा ऐसी कि प्रेमानंद महाराज के दर्शन को पैदल निकला ये भक्त, लखनऊ से वृंदावन तक करेगा 500KM दंडवत यात्रा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2928093
Zee UP-UttarakhandMathura

श्रद्धा ऐसी कि प्रेमानंद महाराज के दर्शन को पैदल निकला ये भक्त, लखनऊ से वृंदावन तक करेगा 500KM दंडवत यात्रा

Etah News: मशहूर संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए एक भक्त लखनऊ से 500 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर वृंदावन के लिए निकल पड़ा. जब वह एटा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Etah News
Etah News

Etah News/हर्ष द्विवेदी: वैसे तो आपने संत प्रेमानंद महाराज के कई अनोखे भक्त देखे होंगे, जो अलग-अलग कारनामे करके सुर्खियों में रहते हैं. ठीक ऐसा ही कारनामा सीतापुर के रामपुर बुजुर्ग के अखिल यादव ने कर दिया है. यह भक्त प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए लखनऊ से वृंदावन तक 500 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर रहे हैं.

एटा में भक्त का स्वागत
अखिल यादव ने यह यात्रा 21 अप्रैल को शुरू किया था. जिसे 124 दिन पूरे हो चुके हैं. जब अखिल अपने परिवार और सहयोगियों के साथ एटा से गुजरे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया. इतना ही नहीं उनका जगह-जगह पर स्वागत और सम्मान किया जा रहा है. भक्त ने बताया कि उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाना और सनातन धर्म का संदेश देना है.

जल्द करेंगे प्रेमानंद जी के दर्शन
अखिल यादव ने बताया कि वृंदावन पहुंचने के बाद वे अपने गांव में एक गौशाला का निर्माण करवाएंगे. यात्रा के दौरान अखिल यादव के साथ कई लोग स्वेच्छा से जुड़ते जा रहे हैं. जिससे उनका कारवां बढ़ता जा रहा है. उम्मीद है वे जल्द ही वृंदावन पहुंच कर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Vishwakarma Jayanti 2025: यूपी के इस मंदिर का भगवान विश्वकर्मा ने किया था निर्माण, बाबर भी नहीं कर पाया था बाल बांका

TAGS

Premanand MaharajDandavat Yatravrindavan news

Trending news

Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज के दर्शन को पैदल निकला ये भक्त, वृंदावन तक 500KM करेगा दंडवत यात्रा
Shardiya Navratri 2025
नवरात्रि से पहले तैयारियां तेज़,संगम की पवित्र मिट्टी से तैयार की जा रहीं प्रतिमाएं
Varanasi Rain Alert
काशी में अब झमाझम नहीं टिप-टिप बरसेंगे बदरा, IMD ने बताया आज कैसा रहेगा मौसम?
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में आपदा से लोगों में खौफ, इन जिलों में बेतहाशा बारिश का ऑरेंज अलर्ट
Bahraich news
'बाद में बात करेंगे'....डिप्‍टी सीएम केशव मौर्य पर सपा विधायक को बाहर करने का आरोप
World Championship 2025
कौन है यूपी का लाल सचिन यादव? जेवलिन की दुनिया में भारत को मिला नया 'सितारा'
Moradabad news
Bsc नर्सिंग छात्रा ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, मुरादाबाद की TMU में मचा हड़कंप
Barabanki News
बाराबंकी में म‍िला 'खजाना', लोधेश्वर महादेव धाम में खुदाई में म‍िले सिक्‍के
kaushambi news
कौशांबी में आकाशीय बिजली गिरने से दो महिलाओं की मौत, एक बच्‍ची भी चपेट में आई
up govt news
OBC समुदाय के विकास के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, कन्या विवाह के लिए देगी 60 हजार
;