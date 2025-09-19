श्रद्धा ऐसी कि प्रेमानंद महाराज के दर्शन को पैदल निकला ये भक्त, लखनऊ से वृंदावन तक करेगा 500KM दंडवत यात्रा

Etah News: मशहूर संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए एक भक्त लखनऊ से 500 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर वृंदावन के लिए निकल पड़ा. जब वह एटा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
Etah News/हर्ष द्विवेदी: वैसे तो आपने संत प्रेमानंद महाराज के कई अनोखे भक्त देखे होंगे, जो अलग-अलग कारनामे करके सुर्खियों में रहते हैं. ठीक ऐसा ही कारनामा सीतापुर के रामपुर बुजुर्ग के अखिल यादव ने कर दिया है. यह भक्त प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए लखनऊ से वृंदावन तक 500 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर रहे हैं.
एटा में भक्त का स्वागत
अखिल यादव ने यह यात्रा 21 अप्रैल को शुरू किया था. जिसे 124 दिन पूरे हो चुके हैं. जब अखिल अपने परिवार और सहयोगियों के साथ एटा से गुजरे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया. इतना ही नहीं उनका जगह-जगह पर स्वागत और सम्मान किया जा रहा है. भक्त ने बताया कि उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाना और सनातन धर्म का संदेश देना है.
जल्द करेंगे प्रेमानंद जी के दर्शन
अखिल यादव ने बताया कि वृंदावन पहुंचने के बाद वे अपने गांव में एक गौशाला का निर्माण करवाएंगे. यात्रा के दौरान अखिल यादव के साथ कई लोग स्वेच्छा से जुड़ते जा रहे हैं. जिससे उनका कारवां बढ़ता जा रहा है. उम्मीद है वे जल्द ही वृंदावन पहुंच कर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करेंगे.
यह भी पढ़ें: Vishwakarma Jayanti 2025: यूपी के इस मंदिर का भगवान विश्वकर्मा ने किया था निर्माण, बाबर भी नहीं कर पाया था बाल बांका