Mathura News: रामलीला देखकर लौट रहा था युवक, अज्ञात बदमाशों ने बरसा दी गोलियां, ओवरब्रिज के नीचे सनसनीखेज वारदात

मथुरा/कनहैया लाल शर्मा: मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना गोवर्धन रोड ओवरब्रिज के नीचे उस समय हुई, जब मृतक अपने परिजनों के साथ रामलीला देखकर गांव लौट रहा था. पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर चार नामजद सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश ज़ारी है.

मृतक की पहचान

मृतक की पहचान अजीत (पुत्र जगदीश), निवासी आजनौख, थाना बरसाना के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, अजीत का गांव के ही सोनू, पवन और जीतू से पुराना विवाद चल रहा था.

रावण दहन के बाद शुरू हुआ विवाद

मृतक के पिता जगदीश ने पुलिस को बताया कि बुधवार (02 अक्तूबर 2025) को अजीत अपने छोटे भाई रामवीर और पिता संग छाता में रामलीला का मेला देखने गया था. रावण दहन के बाद गैलेक्सी होटल के पास उसकी गाड़ी सोनू से टकरा गई थी. इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई. विवाद के बाद अजीत ने सोनू को डांटकर भगा दिया और अपने चाचा सुगड़ सिंह के घर चला गया.

घात लगाकर हमला

जगदीश ने तहरीर में बताया कि घर लौटते समय उन्हें सूचना मिली कि सोनू, पवन और जीतू अपने कुछ लोगों को बुलाकर गोवर्धन चौराहे पर हमला करने की फिराक में खड़े हैं. विवाद से बचने के लिए परिजन स्टेशन होकर पैदल घर लौटने लगे. इसी दौरान ओवरब्रिज के नीचे सोनू, पवन, जीतू और सोनू का रिश्तेदार मृदुल कुछ अज्ञात साथियों के साथ मौजूद थे.

गोली लगने से मौत

परिजनों का आरोप है कि सोनू ने अजीत को पकड़ा और मृदुल ने तमंचे से उसके सीने में गोली मार दी. अजीत गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. शोर सुनकर लोग जुटे तो आरोपी तमंचा लहराते हुए भाग गए. परिजन उसे तत्काल के.डी. मेडिकल कॉलेज, अकबरपुर ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

