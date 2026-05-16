मथुरा में इंसानियत शर्मसार, स्कूल में उल्टी करने पर 3 साल की मासूम को घंटों खड़ा रखा, मां से लगवाया पोछा

Mathura News/ कन्हैया लाल शर्मा: कान्हा की नगरी मथुरा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा के मंदिर को कटघरे में खड़ा कर दिया है. यहां के एक निजी स्कूल पर तीन साल की मासूम बच्ची के साथ अमानवीय और असंवेदनशील व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है. घटना के बाद परिजनों और छात्र संगठन के भारी विरोध को देखते हुए स्कूल प्रशासन को आखिरकार झुकना पड़ा और लिखित में माफी मांगनी पड़ी.

​क्या है पूरा मामला?

यह पूरा ​मामला मथुरा के बालाजी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का है. बताया जा रहा है कि क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान तीन साल की एक मासूम बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और उसने उल्टी (गंदगी) कर दी. ​एक छोटे बच्चे के प्रति संवेदनशीलता दिखाने और उसका ख्याल रखने के बजाय स्कूल प्रशासन ने क्रूरता की हदें पार कर दीं. परिजनों का आरोप है कि ​मासूम बच्ची को सजा के तौर पर घंटों तक क्लास में खड़ा रखा गया. ​

पीड़ित परिजनों ने लगाए ये आरोप

स्कूल प्रबंधन ने बच्ची के परिजनों को फोन करके स्कूल बुलाया. ​संवेदनशीलता दिखाने के बजाय स्कूल स्टाफ ने परिजनों से ही क्लासरूम की सफाई करवाई. विरोध करने पर 'रेस्टिकेट' करने की धमकी मिली. ​जब पीड़ित परिवार ने स्कूल प्रबंधन के इस अमानवीय व्यवहार पर आपत्ति जताई और शिकायत की, तो स्कूल प्रशासन ने अपनी गलती मानने के बजाय आक्रामक रुख अपना लिया.

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स्कूल परिसर में ही धमकाया-पीड़ित परिजन

परिजनों का आरोप है कि उन्हें स्कूल परिसर में ही धमकाया गया और बच्ची को स्कूल से रेस्टिकेट (निकालने) की धमकी भी दी गई. पीड़ित परिजन का कहना है कि एक तो हमारी तीन साल की बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव किया गया, ऊपर से जब हम बात करने गए तो हमें ही डराया-धमकाया गया. छोटे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बेहद शर्मनाक है.

​ABVP कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा

​घटना की जानकारी जैसे ही बाहर निकली, इलाके में आक्रोश फैल गया. सूचना के बाद मौके पर ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए. कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परिसर में ही धरने पर बैठ गए. ​हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक तीखी बहस होती रही.

स्कूल प्रबंधन ने मांगी माफी

​परिजनों के आक्रोश और विद्यार्थी परिषद के विरोध प्रदर्शन के आगे आखिरकार स्कूल प्रबंधन को झुकना पड़ा. अपनी साख बचती न देख स्कूल प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की. प्रबंधन ने पीड़ित परिजनों से लिखित में माफी मांगी और आश्वासन दिया कि भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ इस तरह की लापरवाही या दुर्व्यवहार नहीं दोहराया जाएगा.

परिजन ​जांच की मांग पर अड़े

भले ही स्कूल ने माफी मांग ली हो, लेकिन परिजनों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ है. उन्होंने स्थानीय प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषी स्कूल स्टाफ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी और मासूम को इस तरह की प्रताड़ना न झेलनी पड़े.

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