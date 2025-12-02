'कान्हा का सखा मनसुख मैं ही था'- राजपाल यादव ने प्रेमानंद महाराज से पूछा ऐसा सवाल, गूंज उठे हंसी के ठहाके

राजकुमार दीक्षित/मथुरा: वृंदावन की गलियों में अक्सर भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन हाल ही में वहां एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने आध्यात्मिकता और मनोरंजन जगत के बीच एक अनोखा सेतु बना दिया. अपनी दमदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाले बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव, संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने उनके आश्रम पहुंचे. यह मुलाकात न केवल भक्ति भाव से परिपूर्ण थी, बल्कि इसमें हंसी के कुछ ऐसे पल भी आए जो सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बन गए हैं.

राजपाल ने संस्कृति और संस्कारों का परिचय दिया

'भजन मार्ग' यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए इस वीडियो में राजपाल यादव का एक अलग ही रूप देखने को मिला. रूपहले परदे पर अक्सर चुलबुले अंदाज में दिखने वाले राजपाल, महाराज जी के सामने नतमस्तक और भावविभोर नजर आए. बातचीत की शुरुआत में राजपाल ने अपनी संस्कृति और संस्कारों का परिचय देते हुए धाराप्रवाह संस्कृत में एक कठिन मंत्र का जाप किया.

राजपाल यादव ने मांगा आशीर्वाद

उन्होंने कहा, “सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे! तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नम: ” अभिनेता के मुख से इतनी स्पष्टता के साथ श्लोक सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए. राजपाल ने महाराज जी में ईश्वर का रूप देखते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा कि उनके जीवन में 'कथनी और करनी' एक हो जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेमानंद महाराज ने भी राजपाल यादव का खुले दिल से स्वागत किया. उन्होंने अभिनेता की तारीफ करते हुए कहा कि अपनी कला के माध्यम से उदास चेहरों पर हंसी लाना भी ईश्वर की ही सेवा है. महाराज जी ने उन्हें जीवन का मूल मंत्र देते हुए समझाया कि अपने काम में डूबने के साथ-साथ भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए. उन्होंने राजपाल को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में विपत्तियां आती रहेंगी, लेकिन उनसे हार मानने के बजाय डटकर लड़ना ही असली जीत है.

राजपाल के सवालों पर गूंजे हंसी के ठहाके

हालांकि, इस गंभीर और आध्यात्मिक चर्चा के बीच एक पल ऐसा आया जब पूरा आश्रम ठहाकों से गूंज उठा. राजपाल यादव ने बड़ी मासूमियत से अपने दिल की एक बात साझा की. उन्होंने कहा, "महाराज जी, मैंने एक पागलपन जैसी गलतफहमी पाल रखी है. मुझे लगता है कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ लीलाएं करते थे, तो उस समय 'मनसुखा' मैं ही था."

कौन थे 'मनसुख'

'मनसुखा' कृष्ण लीलाओं का वह पात्र है जो स्वभाव से बेहद भोला, शरारती और विदूषक जैसा होता है, जो कान्हा को हंसाता था. राजपाल का खुद को उस पौराणिक 'कॉमेडियन' से जोड़ना इतना सटीक और मजेदार था कि हमेशा गंभीर रहने वाले प्रेमानंद महाराज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और खिलखिलाकर हंस पड़े. यह मुलाकात यह सिखा गई कि भक्ति का मार्ग केवल गंभीरता का नहीं, बल्कि आनंद और उल्लास का भी है.

ये भी पढ़ें: अचानक प्रेमानंद महाराज के दर्शन को पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री, आशीर्वाद लेकर जाना स्वास्थ्य का हाल

ये भी पढ़ें: सच बोलने से टूट जाते हैं रिश्ते, दूर हो जाता है प्यार... बादशाह के सवाल पर प्रेमानंद महाराज ने दिया ये जवाब