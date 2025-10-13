Advertisement
Mathura

यूपी का चमत्‍कारी कुंड! अहोई अष्टमी पर लगाएं डुबकी मिलेगा संतान सुख का आशीर्वाद, ताउम्र बना रहेगा प्यार

Mathura News: राधाकुंड के इस स्नान के पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा है. माना जाता है कि इसी अष्टमी तिथि पर भगवान श्रीकृष्ण ने राधा रानी को वरदान दिया था. ब्रज की यह मान्यता है कि ठीक रात 12 बजे जब राधाकुंड और श्यामकुंड के जल का संगम होता है. 

Oct 13, 2025
फाइल फोटो
फाइल फोटो

कन्‍हैया शर्मा/मथुरा : Mathura News: अहोई अष्टमी पर गोवर्धन स्थित राधाकुंड और श्यामकुंड में आस्था का अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ पड़ा. देश के कोने-कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त, विशेषकर निसंतान दंपती, संतान प्राप्ति की कामना लिए राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करने के लिए पहुंचे. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर होने वाले इस मध्यरात्रि स्नान का धार्मिक और पौराणिक महत्व अत्यंत विशेष है. 

ये है पौराणिक मान्यता और वरदान
राधाकुंड के इस स्नान के पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा है. माना जाता है कि इसी अष्टमी तिथि पर भगवान श्रीकृष्ण ने राधा रानी को वरदान दिया था. ब्रज की यह मान्यता है कि ठीक रात 12 बजे जब राधाकुंड और श्यामकुंड के जल का संगम होता है, उस शुभ मुहूर्त में स्नान करने वाले निसंतान दंपतियों की सूनी गोद भर जाती है और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है. राधाकुंड निवासी कृष्ण मुरारी भारद्वाज ने बताया कि राधाकुंड में आने वाले भक्तों की संख्या हजारों में है. आज रात 12 बजे यह विशेष स्नान होगा, और राधा रानी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं. विशेष तौर पर निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है. 

कठोर व्रत और संकल्प की परंपरा
संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों द्वारा स्नान से पहले विशेष पूजा और कठोर निर्जला व्रत (बिना पानी के) रखा जाता है. स्नान संपन्न होने के बाद भक्तगण अपनी इच्छा पूर्ति होने तक एक विशेष फल या सब्जी को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, जो उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है. 

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. मेला क्षेत्र को सुपर जोन, जोन और सेक्टरों में विभाजित कर भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र बल) और गोताखोरों की तैनाती की गई है. देर रात 12 बजे जैसे ही स्नान शुरू होगा, राधाकुंड का वातावरण भक्ति, आस्था और श्रद्धा के अद्भुत रंगों से सराबोर हो जाएगा. 

Ahoi Ashtami 2025

