Mathura

मथुरा के स्कूल में धर्मांतरण के आरोप! बच्चों का ब्रेनवॉश करने वाला प्रिंसिपल निलंबित

Mathura News:  मथुरा के एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पर बच्चों का कथित रूप से ब्रेनवॉश कर धर्म विशेष के प्रचार का गंभीर आरोप सामने आया है. बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है.

Feb 02, 2026, 11:39 AM IST
बच्चों को ब्रेनवॉश करने वाला प्रधानाध्यापक निलंबित
बच्चों को ब्रेनवॉश करने वाला प्रधानाध्यापक निलंबित

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा : उत्तर प्रदेश के मथुरा में नौहझील ब्लॉक स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक पर छोटे-छोटे बच्चों का कथित रूप से ब्रेनवॉश कर जबरन नमाज पढ़वाने और धर्म विशेष के प्रचार का गंभीर आरोप सामने आया है. मामला सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है.

क्या हैं पूरा मामला ?
इस पूरे मामले की शिकायत भाजपा बाजना मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान द्वारा बीएसए मथुरा को दी गई. शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद बच्चों को बहला-फुसलाकर इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित करता था. आरोप है कि वह बच्चों पर प्रभाव डालकर नियमित रूप से नमाज पढ़वाता था और इस प्रक्रिया में बच्चों का मानसिक रूप से ब्रेनवॉश किया जाता था.

हिंदू धर्म के अपमान का भी आरोप
शिकायत में यह भी कहा गया है कि प्रधानाध्यापक द्वारा हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती थीं.साथ ही हिंदू धर्म का अपमान करने के आरोप भी लगाए गए हैं. भाजपा नेता का दावा है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को यह समझाया जाता था कि इस्लाम ही दुनिया का सर्वोत्तम धर्म है, जिससे बच्चों के मन पर एकतरफा धार्मिक प्रभाव डाला जा रहा था.

तबलीगियों को बुलाने का गंभीर दावा
शिकायती पत्र में एक और गंभीर आरोप यह लगाया गया कि विद्यालय परिसर में प्रधानाध्यापक की मौजूदगी में बाहर से तबलीगी बुलाए जाते थे. ये लोग बच्चों पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाते थे. यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह शिक्षा व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों के लिए अत्यंत गंभीर मामला माना जा रहा है.

राष्ट्रगान न कराने का आरोप
हद तो तब मानी गई जब विद्यालय में राष्ट्रगान का नियमित गायन नहीं कराया जाता था. शिकायत के अनुसार यदि कोई बच्चा राष्ट्रगान गाने का प्रयास करता तो उसे डांट दिया जाता था. आरोप है कि प्रधानाध्यापक स्वयं भी कभी राष्ट्रगान नहीं गाता था, जिससे बच्चों में राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंच रही थी.

निलंबन और जांच समिति का गठन
इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई आख्या के आधार पर बीएसए मथुरा ने प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है. साथ ही उसे प्राथमिक विद्यालय नगला हुमायूं, मांट से सम्बद्ध किया गया है. पूरे प्रकरण की गहन जांच के लिए बीईओ छाता और बीईओ मांट की द्विसदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जिसे शीघ्र रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

Mathura News

