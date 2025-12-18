Advertisement
मासूम की किडनी गायब! मथुरा के मेडिकल कॉलेज पर अंग निकालने का सनसनीखेज आरोप, 15 पर FIR

Mathura News: मथुरा जिले से चिकित्सा जगत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. कान्ता देवी (के.डी.) मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर एक डेढ़ साल के मासूम की किडनी निकालने का गंभीर आरोप लगा है. इस मामले में अस्पताल के डायरेक्टर और 7 नामजद डॉक्टरों समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:00 PM IST
Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा:  उत्तर प्रदेश के  मथुरा जिले में स्थित कान्ता देवी (के.डी.) मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के खिलाफ एक सनसनीखेज मामला दर्ज हुआ है. राजस्थान के एक किसान ने अस्पताल के डायरेक्टर और 7 नामजद डॉक्टरों सहित कुल 15  लोगों पर अपने मासूम बेटे की किडनी निकालने का संगीन आरोप लगाया है.

पीड़ित पिता ने बयां किया दर्द
राजस्थान के जिला डीग (तहसील पहाड़ी) के गांव कैथवाड़ा निवासी भीम सिंह पुत्र यादराम ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है. भीम सिंह के अनुसार, उनके डेढ़ वर्षीय पुत्र मयंक को पेट में गांठ थी, जिसके इलाज के लिए वे उसे 31 मई 2024 को मथुरा के के.डी. मेडिकल कॉलेज लाए थे. वहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन बाद की जांचों में पता चला कि बच्चे की बाईं किडनी ही गायब है.

इन डॉक्टरों और प्रबंधन पर गिरी गाज
न्यायालय के हस्तक्षेप और धारा 173(4) BNSS के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद पुलिस ने अस्पताल के प्रमुख लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. नामजद आरोपियों की सूची इस प्रकार है.  डॉ. श्यामबिहारी शर्मा, डॉ. समर्थ,  डॉ. आशीष,  डॉ. निश्चेतना,  डॉ. दीपक अग्रवाल,  डॉ. शालिनी,  डॉ. पुष्पेंद्र,  डायरेक्टर, कान्ता देवी मेडिकल कॉलेज (अकबरपुर, मथुरा),  5-6 अन्य अज्ञात अभियुक्त

गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
छाता थाना पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 143 (गैरकानूनी जनसमूह) और मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम 1994 की धारा 18 व 19 के तहत मामला दर्ज किया है. ये धाराएं विशेष रूप से मानव अंगों के अवैध व्यापार और बिना सहमति अंग निकालने से संबंधित हैं.

क्या है पूरा विवाद?
भीम सिंह का आरोप है कि डॉक्टरों ने गांठ निकालने के बहाने बच्चे की किडनी निकाल ली. जब उन्होंने जयपुर के अस्पतालों में दोबारा जांच कराई, तो किडनी गायब होने और संक्रमण की पुष्टि हुई. पीड़ित का आरोप है कि पूछताछ करने पर उन्हें डराया-धमकाया गया. वर्तमान में पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है. इस घटना ने ब्रज क्षेत्र और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में चिकित्सा जगत की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

पहले भी मथुरा का केडी हॉस्पिटल रहा है विवादों में. 
ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मथुरा के के ड़ी  हॉस्पिटल पर आरोप पहली बार लगे हों. केडी अस्पताल प्रबंधन कई बार आरोपो के घेरे में रहा है .कोरोना काल में भी मृतकों के शवों को लेकर भी तरह तरह के आरोप लगे थे.  पुलिस अधिकारी मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे है,वहीं केडी हॉस्पिटल की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सांमने नहीं आया है.

