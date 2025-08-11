ACP बनते ही अनुज चौधरी पहुंचे वृंदावन, प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद, पूछे ये सवाल
Mathura

ACP बनते ही अनुज चौधरी पहुंचे वृंदावन, प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद, पूछे ये सवाल

CO Anuj Chaudhary: प्रमोशन मिलने के बाद अनुज चौधरी वृंदावन पहुंचे और प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया. एक दिन पहले ही अनुज चौधरी को सीओ से प्रमोट कर ASP बनाया गया था. उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:02 AM IST
CO Anuj Chaudhary
CO Anuj Chaudhary

CO Anuj Chaudhary: संभल हिंसा के बाद चर्चा में आए चंदौसी के सीओ अनुज चौधरी को योगी सरकार ने प्रमोशन दे दिया है. सीओ अनुज चौधरी का एएसपी पद पर प्रमोशन किया गया है. इसके बाद उनकी वर्दी में एक अशोक स्‍तंभ लगा दिया गया. प्रमोशन पाते ही ASP अनुज चौधरी वृंदावन प्रेमानंद महाराज के दरबार पहुंचे. प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के बाद अनुज चौधरी ने ड्यूटी के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने को लेकर बातचीत की. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. 

प्रेमानंद महाराज से सवाल पूछे 
प्रमोशन मिलने के बाद अनुज चौधरी प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे. इस दौरान अनुज चौधरी ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि कई बार सबूतों के आभाव में अपराधी बच जाते हैं. कुछ मामलों में निर्दोषों को सजा होती है. ऐसे में क्‍या करना चाहिए?. इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ये उसके पाप का प्रारब्ध (कर्मों का फल) है, जो उसे भोगना ही होगा. इसमें आप कुछ नहीं कर सकते. साथ ही उन्होंने अनुज चौधरी को पापमुक्त रहने का मंत्र भी दिया. 

प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे वृंदावन 
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि यदि कोई बिना अपराध के किसी मामले में बेगुनाह होने पर सजा भुगतता है तो वो उसका पूर्व जन्म का कोई पाप है. इसमें आप दोषी नहीं हैं. अनुज चौधरी ने प्रेमानंद महाराज से अगला सवाल कि कई बार परिस्थिति ऐसी भी आ जाती है, जैसे एक वादी पक्ष है, उनका बेटा मर गया उक्त पक्ष कह रहा है कि इसने मेरे पुत्र को मारा है, जबकि आरोपी अपने आपको बेगुनाह बताते हुए मारने मना कर रहा होता है. हमारे पास उसके विरुद्ध सबूत नहीं होते है और न ही पीड़ित पक्ष ने देखा चूंकि न ही हमने देखा उस स्थिति में अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो क्या ये सही होगा? इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि एफआईआर है. पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं कि वो अपराधी है. 

