बांके बिहारी मंदिर में बवाल! धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन के दौरान ASP अनुज चौधरी से सेवायत की झड़प, थाली बिखरी… संतों का फटा कुर्ता

Mathura News: बांके बिहारी मंदिर में उस समय हंगामा मच गया, जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दर्शन के लिए पहुंचे. भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था संभालने में लगी पुलिस पर सेवायतों व संतों के साथ अभद्रता के आरोप लगे हैं.
Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में रविवार देर शाम बेहद तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जब मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, तो सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों का रवैया अचानक आक्रामक हो गया. पुलिस अधिकारियों द्वारा सेवायतों और संतों के साथ की गई अभद्रता ने पूरे ब्रज क्षेत्र में नाराजगी की लहर पैदा कर दी.
धीरेंद्र शास्त्री पैदल पहुंचे मंदिर, पुलिस पर घुमाने का आरोप
सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के समापन के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे. उनके साथ मौजूद सहयोगियों का आरोप है कि पुलिस उन्हें सीधे मार्ग से न ले जाकर ऊबड़-खाबड़ और संकरे रास्तों से घुमाती रही.
सेवायत की पूजा थाली गिराई, कॉलर पकड़कर खींचा
धीरेंद्र शास्त्री को पूजा कराने के लिए सेवायत पूजा की थाली लेकर जा रहे थे. इसी दौरान सुरक्षा में तैनात ASP अनुज चौधरी ने सेवायत का कॉलर पकड़कर खींच लिया. इससे थाली का पूरा सामान सड़क पर बिखर गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
भागवत प्रवक्ता से धक्का-मुक्की, कुर्ता फटा, पगड़ी गिरी
भागवत प्रवक्ता आचार्य मृदुल कांत शास्त्री और पार्वती बल्लभ के साथ भी कथित अभद्रता हुई. आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दर्शन स्थल से धक्का देकर बाहर किया, जिससे उनका कुर्ता फट गया और पार्वती बल्लभ की पगड़ी जमीन पर गिर गई.
भागवत प्रवक्ताओं का आक्रोश
आचार्य मृदुल कांत शास्त्री ने कहा कि हम व्यवस्था में मदद कर रहे थे, फिर भी पुलिस ने धक्का-मुक्की की, कपड़े फाड़ दिए. ब्रजवासियों और संतों के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है.”
बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था फिर सुर्खियों में
बांके बिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन और पुलिस रवैये को लेकर पहले भी विवाद सामने आते रहे हैं. एक बार फिर पुलिस की हरकतों ने मंदिर को सुर्खियों में ला दिया है. मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस जारी है, जबकि स्थानीय लोग पुलिस के रवैये पर नाराजगी जता रहे हैं.
