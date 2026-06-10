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Swami Avimukteshwaranand: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में नया मोड़ आ गया है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण की एफआईआर दर्ज करवाने आशुतोष ब्रह्मचारी का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें वह कह रहे हैं कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य रामचंद्र दास ने अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर का दबाव बनाया था. आशुतोष ब्रह्मचारी ने वीडियो जारी कर बड़ा आरोप लगाया है.
आशुतोष ब्रह्मचारी ने यूटर्न लिया
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी ने यूटर्न ले लिया है. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने ही गुरु भाई रामचंद्र दास पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ जो भी फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे, वह रामचंद्र दास के दबाव पर करवाया था. इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने मथुरा के एसएसपी को शिकायती पत्र भी भेजा है.
'रामचंद्र दास के कहने पर दर्ज करवाई एफआईआर'
उन्होंने कहा कि पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज कराने और अब एफआईआर वापस लेने के लिए रामचंद्र दास दबाव बना रहे हैं. एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधिकारियों पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया है. बता दें कि रामचंद्र दास तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं. आशुतोष ब्रह्मचारी ने रामचंद्र दास पर गुरु रामभद्राचार्य की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है. इतना ही नहीं उन्होंने रामचंद्र दास पर आरोप लगाया कि मथुरा के वृंदावन में स्वर्णों के आश्रम पर कब्जा किया गया है.
रामभद्राचार्य ने क्या कहा?
वहीं, रामभद्राचार्य का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हों वो क्या बताएगा कौन किसकी हत्या कराना चाहता है?. हम संत परंपरा को मानने वाले लोग हैं. संत परंपरा के अंदर किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं होना चाहिए. रामचन्द्र दास के कहने पर अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अफवाहें फर्जी हैं.
तुलसी पीठ को बदनाम करने की साजिश
इतना ही नहीं रामभद्राचार्य ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद मेरे मित्र शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज के शिष्य हैं. उनके लिए कभी इस तरह का सोच भी नहीं सकते. आगे उन्होंने कहा कि लोग आशुतोष ब्रह्मचारी की बातों पर ध्यान न दें. वह फर्जी अफवाह फैला रहा है. यह मेरे उत्तराधिकारी रामचन्द्र दास और तुलसी पीठ को बदनाम करने की साजिश है.