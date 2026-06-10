Add Zee Business As A Preferred Source
App

अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR का खुला राज, आशुतोष ब्रह्मचारी का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया

Avimukteshwaranand: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज यौन शोषण मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी ने यूटर्न ले लिया है. आशुतोष ब्रह्मचारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jun 10, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:37 PM IST
अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR का खुला राज, आशुतोष ब्रह्मचारी का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया
Image Credit: Swami Avimukteshwaranand

About the Author

Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR का खुला राज, आशुतोष ब्रह्मचारी का चौंकाने वाला वीडियो आया
Ashutosh Brahmachari4 min ago
2
gorakhpur latest news8 min ago
3
ayodhya latest news1 hr ago
4
Bundelkhand Rain Alert3 hrs ago
5
lucknow weather news3 hrs ago