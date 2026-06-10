'रामचंद्र दास के कहने पर दर्ज करवाई एफआईआर'

उन्होंने कहा कि पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज कराने और अब एफआईआर वापस लेने के लिए रामचंद्र दास दबाव बना रहे हैं. एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधिकारियों पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया है. बता दें कि रामचंद्र दास तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं. आशुतोष ब्रह्मचारी ने रामचंद्र दास पर गुरु रामभद्राचार्य की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है. इतना ही नहीं उन्होंने रामचंद्र दास पर आरोप लगाया कि मथुरा के वृंदावन में स्वर्णों के आश्रम पर कब्जा किया गया है.