Baba Bageshwar की एक और हुंकार! दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिन चलेगी ये पदयात्रा, उमड़ेगा श्रद्धा का सैलाब

Vrindavan Baba Bageshwar Padyatra: बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज से एक पदयात्रा शुरू हुई है. यह पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी. यह दिल्ली के छतरपुर से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी. इससे पहले बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:51 AM IST
Vrindavan News
Vrindavan Baba Bageshwar Padyatra: आज दिल्ली से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा शुरू हो गई है, जो 16 नवंबर तक वृंदावन तक चलेगी. इसे 'सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा' नाम दिया गया है. इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर से होगी और हरियाणा से भी गुजरेगी. जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति और अध्यात्म के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है.

बाबा बागेश्वर की निकलेगी पदयात्रा
सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए गुरुवार को ही देशभर से सनातनी हिंदू दिल्ली के छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर पहुंचे थे. इस पदयात्रा से पहले बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया. उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद हिंदुओं में जागरूकता फैलाना, जाति-आधारित बंटवारे को खत्म करना और देश में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना है. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है.

क्या बोले बाबा बागेश्वर?
बाबा बागेश्वर ने बताया कि हम इस देश के हिंदुओं के लिए लड़ने जा रहे हैं. जातियां हो सकती हैं, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए. देश सबका है. यह हर उस पार्टी की पदयात्रा है, जिसमें हिंदू हैं. इसीलिए हमने सबको बुलाया है. अगर इस देश में जातियों के बीच लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो हिंदू एकजुट हो जाएंगे. पदयात्रा की शुरुआत राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा से होगी. इतना ही नहीं आगे उन्होंने कहा कि देशभर से लगभग 40 हजार से ज्यादा लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.

यह पदयात्रा 145 किलोमीटर लंबी है. जिसकी शुरुआत राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा से होगी. रोज सात कसमें खाई जाएंगी. पहले ही 40 हजार से ज्यादा पदयात्रा करने वालों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. वे पूरे भारत से, हर कोने से, हर गली से आ रहे हैं.  

