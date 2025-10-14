Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2961141
Zee UP-UttarakhandMathura

प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री, आशीर्वाद लेकर जाना स्वास्थ्य का हाल

Baba Bageshwar Meet PremanandJi Maharaj: बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार को अचानक वृंदावन पहुंच गए. उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से उनके आश्रम में मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और उनक स्वास्थ्य का हालचाल जाना.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 14, 2025, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhirendra Shastri Meet Premanan Ji Maharaj
Dhirendra Shastri Meet Premanan Ji Maharaj

Dhirendra Shastri Meet Premanan Ji Maharaj: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज मंगलवार को अचानक वृंदावन पहुँचे. उनका यह दौरा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि  प्रेमानंद महाराज से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए था. वृंदावन पहुँचकर धीरेंद्र शास्त्री ने सीधे प्रेमानंद महाराज के आश्रम में उनसे मुलाकात की.

आशीर्वाद लेकर जाना स्वास्थ्य का हाल
उन्होंने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना. बता दें कि प्रेमानंद महाराज इन दिनों अस्वस्थता के बावजूद अपने नित्य सेवाकार्यों और प्रवचनों में संलग्न रहते हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़
जैसे ही यह खबर फैली कि बागेश्वर धाम सरकार वृंदावन में हैं, उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने सहज अंदाज़ में भीड़ में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. उन्होंने हाथ जोड़कर और मुस्कुराकर सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया. दोनों प्रमुख धर्माचार्यों की इस व्यक्तिगत मुलाकात को धर्म और अध्यात्म जगत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

पदयात्रा जल्द शुरू होने की उम्मीद
बता दें कि 10 दिन बाद संत प्रेमानंद महाराज पदयात्रा पर निकले. महाराज की झलक पाकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और हजारों की भीड़ जोर-जोर से ''राधे-राधे'' का जयकारा लगाने लगी. बता दें कि हजारों लोग प्रेमानन्द महाराज के दर्शनः करने के लिए रोज आते हैं. भक्तों की आस्था को देखते हुए अब महाराज जी केली कुंज आश्रम से कुछ दूरी तक चलकर भक्तो को दर्शनः दे रहे हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि महाराज जी पदयात्रा फिर शुरू हो सकती है.

यूपी का चमत्‍कारी कुंड! अहोई अष्टमी पर लगाएं डुबकी मिलेगा संतान सुख का आशीर्वाद, ताउम्र बना रहेगा प्यार

 

TAGS

PremanandJi Maharaj

Trending news

PremanandJi Maharaj
प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, जाना स्वास्थ्य का हाल
Lucknow latest news
यूपी के आलू किसानों को दिवाली का तोहफा, उद्यान विभाग के आलू बीज पर मिलेगी भारी छूट
jaunpur news
अमेरिका तक जगमगाएंगे जौनपुर के दीये, बिना तेल के भी हैं जलते,मुस्लिम महिलाओं ने बनाए
hamirpur news
एक डॉग के 2 मालिक दावेदारी पेश करने पहुंचे थाने, पुलिस अब ऐसे करेगी फैसला
Ayodhya deepotsav 2025
अयोध्या में दीपोत्सव देखने का प्लान बना चुके हैं? बिना पास नहीं मिलेगी एंट्री
Ayodhya
श्रीराममंदिर के चारों द्वार होंगे संतों के नाम पर, सीएम योगी ने कही ये बड़ी बात
Uttar Pradesh Latest News
UP में दिवाली से पहले बिजली विभाग का बड़ा झटका, नया कनेक्शन 6 गुना किया महंगा !
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह, 125 मेधावी छात्रों को 140 स्वर्ण पदक
Uttarakhand Weather
उत्तराखंड में चली सर्द हवाएं,पर्वतों में ठिठुरन और मैदानों में ‘गुलाबी ठंड’ का एहसास
Bareilly News
बरेली में आयकर का बड़ा एक्शन! मीट फैक्टरी पर दूसरे दिन भी छापामारी