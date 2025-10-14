प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री, आशीर्वाद लेकर जाना स्वास्थ्य का हाल

Baba Bageshwar Meet PremanandJi Maharaj: बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार को अचानक वृंदावन पहुंच गए. उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से उनके आश्रम में मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और उनक स्वास्थ्य का हालचाल जाना.
Dhirendra Shastri Meet Premanan Ji Maharaj: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज मंगलवार को अचानक वृंदावन पहुँचे. उनका यह दौरा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि प्रेमानंद महाराज से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए था. वृंदावन पहुँचकर धीरेंद्र शास्त्री ने सीधे प्रेमानंद महाराज के आश्रम में उनसे मुलाकात की.
आशीर्वाद लेकर जाना स्वास्थ्य का हाल
उन्होंने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना. बता दें कि प्रेमानंद महाराज इन दिनों अस्वस्थता के बावजूद अपने नित्य सेवाकार्यों और प्रवचनों में संलग्न रहते हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.
देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़
जैसे ही यह खबर फैली कि बागेश्वर धाम सरकार वृंदावन में हैं, उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने सहज अंदाज़ में भीड़ में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. उन्होंने हाथ जोड़कर और मुस्कुराकर सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया. दोनों प्रमुख धर्माचार्यों की इस व्यक्तिगत मुलाकात को धर्म और अध्यात्म जगत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है.
पदयात्रा जल्द शुरू होने की उम्मीद
बता दें कि 10 दिन बाद संत प्रेमानंद महाराज पदयात्रा पर निकले. महाराज की झलक पाकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और हजारों की भीड़ जोर-जोर से ''राधे-राधे'' का जयकारा लगाने लगी. बता दें कि हजारों लोग प्रेमानन्द महाराज के दर्शनः करने के लिए रोज आते हैं. भक्तों की आस्था को देखते हुए अब महाराज जी केली कुंज आश्रम से कुछ दूरी तक चलकर भक्तो को दर्शनः दे रहे हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि महाराज जी पदयात्रा फिर शुरू हो सकती है.
