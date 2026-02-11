'बाबरी मस्जिद' के निर्माण पर रार ! हुमायूं कबीर की चुनौती के बाद वृंदावन वाले फलाहारी महाराज का बड़ा ऐलान

Babri Masjid Construction Row: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' के नाम से नई मस्जिद का निर्माण होने जा रहा है. आज से निर्माण कार्य शुरू हो रहा है. इस मस्जिद के निर्माण के ऐलान से ही राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में भारी तनाव पैदा हो गया था, जो अब और तेज हो गया है. पहले निलंबित तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने खुली चुनौती देते हुए मस्जिद निर्माण की बात कही थी, अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी महाराज ने एक बेहद आक्रामक और विवादास्पद जवाबी घोषणा कर दी है.

​हुमायूं कबीर की खुली चुनौती

​विवाद की शुरुआत निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूँ कबीर के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही. कबीर ने विरोधियों को ललकारते हुए कहा था कि यह अयोध्या या उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल है. हमें कानूनी हक है कि हम मस्जिद का नाम कुछ भी रखें. जिसे हिम्मत है, वह 10 या 11 तारीख को आकर दिखाए, मैं खुद उनका मुकाबला करूंगा.

फलाहारी महाराज का पलटवार

​हुमायूं कबीर के इस बयान के बाद नया विवाद शुरू हो गया. इसे सनातन धर्म का अपमान बताते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता फलाहारी महाराज ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कबीर के इस कदम को हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है. इतना ही नहीं ​फलाहारी महाराज ने ऐलान करते हुए कहा कि जो भी सनातनी हुमायूं कबीर की नाक काटेगा, उसे 21 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.

बाबरी मस्जिद निर्माण पर सीएम योगी का बड़ा बयान

फलाहारी महाराज यहीं नहीं रूके उन्होंने यह भी साफ किया कि बाबरी नाम से मस्जिद का निर्माण किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा और यह सीधे तौर पर सनातनियों को उकसाने वाली कार्रवाई है. उधर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कयामत के दिन तक बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा.

कयामत तक नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद-सीएम

सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे. मंदिर वहीं पर बन गया. आज फिर हम कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण होना ही नहीं है. जो कयामत के दिन के आने का सपना देख रहे हैं, वो दिन आना ही नहीं है. उनके सपने को हम ऐसे ही अपने विरासत को सम्मान देते हुए भारत की और सनातन धर्म की इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे.

