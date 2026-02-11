Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3105482
Zee UP-UttarakhandMathura

'बाबरी मस्जिद' के निर्माण पर रार ! हुमायूं कबीर की चुनौती के बाद वृंदावन वाले फलाहारी महाराज का बड़ा ऐलान

Babri Masjid Construction Row: मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' के निर्माण को लेकर राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में भारी तनाव है. हुमायूं कबीर की चुनौती के बाद वृंदावन वाले फलाहारी महाराज ने बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने घोषणा की है कि जो भी सनातनी हुमायूं कबीर की नाक काटेगा, उसे 21 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 10:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Babri Masjid Construction Row
Babri Masjid Construction Row

Babri Masjid Construction Row: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' के नाम से नई मस्जिद का निर्माण होने जा रहा है. आज से निर्माण कार्य शुरू हो रहा है. इस मस्जिद के निर्माण के ऐलान से ही राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में भारी तनाव पैदा हो गया था, जो अब और तेज हो गया है. पहले निलंबित तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने खुली चुनौती देते हुए मस्जिद निर्माण की बात कही थी, अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी महाराज ने एक बेहद आक्रामक और विवादास्पद जवाबी घोषणा कर दी है.

​हुमायूं कबीर की खुली चुनौती
​विवाद की शुरुआत निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूँ कबीर के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही. कबीर ने विरोधियों को ललकारते हुए कहा था कि यह अयोध्या या उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल है. हमें कानूनी हक है कि हम मस्जिद का नाम कुछ भी रखें. जिसे हिम्मत है, वह 10 या 11 तारीख को आकर दिखाए, मैं खुद उनका मुकाबला करूंगा.

फलाहारी महाराज का पलटवार
​हुमायूं कबीर के इस बयान के बाद नया विवाद शुरू हो गया. इसे सनातन धर्म का अपमान बताते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता फलाहारी महाराज ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कबीर के इस कदम को हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है. इतना ही नहीं ​फलाहारी महाराज ने ऐलान करते हुए कहा कि जो भी सनातनी हुमायूं कबीर की नाक काटेगा, उसे 21 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बाबरी मस्जिद निर्माण पर सीएम योगी का बड़ा बयान
फलाहारी महाराज यहीं नहीं रूके उन्होंने यह भी साफ किया कि बाबरी नाम से मस्जिद का निर्माण किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा और यह सीधे तौर पर सनातनियों को उकसाने वाली कार्रवाई है. उधर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कयामत के दिन तक बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा. 

कयामत तक नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद-सीएम
सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे. मंदिर वहीं पर बन गया. आज फिर हम कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण होना ही नहीं है. जो कयामत के दिन के आने का सपना देख रहे हैं, वो दिन आना ही नहीं है. उनके सपने को हम ऐसे ही अपने विरासत को सम्मान देते हुए भारत की और सनातन धर्म की इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे.

यह भी पढ़िए: पहली बार.....मंत्री-विधायक सुनाएंगे अनसुने किस्से-कहानियां, Podcast शुरू करने जा रही ये विधानसभा

TAGS

Babri Masjid construction rowHumayun Kabir challengebabri masjid latest newsfalahari maharaj vrindavan

Trending news

Shreyas Talpade multi crore scam
मैनपुरी में 30 करोड़ का LUCC बैंक घोटाला! फिल्म एक्टर श्रेयस तलपड़े समेत 12 पर FIR
Invest UP bribery case
फिर बहाल हो सकते हैं IAS अभिषेक प्रकाश, घूसखोरी का केस रद्द, राहत मिलने की जगी आस
up budget 2026
आज पेश होगा यूपी का 'बाहुबली' बजट, जानें 2027 चुनाव से पहले क्या हो सकता है ऐलान?
Hardoi News
हरदोई में बारातियों से भरी बस डंपर से टकराई, हादसे में 15 लोग घायल, 11 की हालत गंभीर
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में बिगड़ने वाला है मौसम, चमोली समेत इन जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
UP Budget 2026-27
UP Budget 2026 Live: कैबिनेट में पास हुआ यूपी का महा बजट, युवा-महिला-किसान...सब पर ध्यान; यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट
Lucknow news
सीएम योगी का सैफई को तोहफा! आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के पास बनेगा लेवल-1 ट्रॉमा सेंटर
Gorakhpur News
खाकी का रौब दिखाकर ठगी और वसूली, गोरखपुर में फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार
kaushambi news
धोखे में बदला प्यार, गूगल की तकनीक बनी हथियार; रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव
 Uttarakhand News
अब पहाड़ की राह आसान.. उत्तराखंड में रेलवे का बड़ा विस्तार, केंद्र ने खोल दिया खजाना