10 दिन, 170KM का सफर...धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा का मकसद? मथुरा वृंदावन में लगेगा आस्था का महाकुंभ

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 15, 2025, 10:08 PM IST
Bageshwar Baba Sanatan Padyatra: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अब आखिरी पड़ाव पर है. दिल्ली से शुरू हुई पदयात्रा का रविवार को मथुरा वृंदावन में भव्य समापन होगा. अनुमान है कि समापन वाले दिन दो लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. इसमें कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों के पहुंचने का अनुमान है. 

कल होगा भव्य समापन 
7 नवंबर को दिल्ली से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू हुई थी. 9 दिनों की लंबी और सफल यात्रा के बाद 16 नवंबर को यह पदयात्रा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगी. इसका भव्य समापन होगा. अंतिम दिन का सफर छटीकरा के चार धाम से शुरू होगा और यह वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी. 

राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों का लगेगा जमावड़ा
सनातन पदयात्रा के समापन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री के भी शामिल होने की प्रबल संभावना है. संतों और श्रद्धालुओं को प्रोत्साहन देने के लिए अभिनेता संजय दत्त भी एक बार फिर से इस पदयात्रा में शामिल होने आ सकते हैं. वहीं, फिल्मी दुनिया से राजपाल यादव, गायक बी प्राक, जुबिन नौटियाल और अन्य कलाकार भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं. 

संतों और महामंडलेश्वरों का विशेष सान्निध्य मिलेगा
यह समापन समारोह साधु-संतों के लिए भी एक बड़ा समागम होगा. अंतिम दिन की पदयात्रा में जगद्गुरु रामभद्राचार्य, देवकीनंदन महाराज, इंद्रेश महाराज, चिदानंद मुनि, तुलसी पीठाधीश्वर, ज्ञानानंद महाराज, और ऋतंभरा दीदी मां जैसे कई पूज्य संत और महामंडलेश्वर मौजूद रहेंगे, जो अपने ओजस्वी आशीर्वचनों से भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे. 

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
दो लाख श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए चारधाम मैदान में 40×30 का मुख्य मंच और विशाल पांडाल तैयार है. 80 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में सुरक्षा बैरिकेडिंग की गई है. भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस, पीएसी तथा हजारों सेवादार चौबीसों घंटे तैनात रहेंगे. प्रसादी वितरण के लिए सड़क की दूसरी ओर छह-छह हजार वर्गमीटर के दो बड़े भंडार स्थल बनाए गए हैं. 

बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे 
समापन सभा के बाद सभी श्रद्धालु पैदल ही बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एसपी ट्रैफिक मनोज यादव ने विशेष एडवाइजरी जारी करते हुए कई मार्गों पर डाइवर्जन और निर्धारित पार्किंग स्थलों की जानकारी दी है. सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का मकसद हिंदुओं को जगाना है. साथ ही जातिवाद से उठकर राष्ट्रवाद के बारे में सोचना है. 

यह भी पढ़ें : धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा का आठवां दिन, जगह-जगह पर हुआ भव्य स्वागत

देखें वीडियाें :  सनातनी लोग नारियल फोड़ते हैं, कुछ लोगों की विचार धारा बम फोड़ने की...दिल्ली धमाके की घटने पर बरसे धीरेंद्र शास्त्री

