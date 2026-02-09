Advertisement
Zee UP-UttarakhandMathura

बांके बिहारी कॉरिडोर को मिली रफ्तार, ठाकुरजी के नाम हुईं 7 संपत्तियां, कुंज गलियों की बदलेगी सूरत

Mathura Vrindavan: सोमवार को कॉरिडोर के दायरे में आने वाली एक और महत्वपूर्ण संपत्ति की रजिस्ट्री संपन्न हुई. अब तक कुल 7 संपत्तियों का बैनामा ठाकुर बांके बिहारी जी (देवता) के नाम किया जा चुका है.

Feb 09, 2026
Mathura Vrindavan Corridor
Mathura Vrindavan Corridor

Mathura Vrindavan Corridor: विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास प्रस्तावित जनसुविधा विकास (कॉरिडोर परियोजना) को लेकर प्रशासन ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है. सोमवार 9 फरवरी को कॉरिडोर के दायरे में आने वाली एक और महत्वपूर्ण संपत्ति की रजिस्ट्री संपन्न हुई. अब तक कुल 7 संपत्तियों का बैनामा ठाकुर बांके बिहारी जी (देवता) के नाम किया जा चुका है. प्रशासन का लक्ष्य है कि अगले दो महीनों में भूमि अधिग्रहण का काम शत-प्रतिशत पूरा कर लिया जाए. 

अब तक 900 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहित
सोमवार को मंडलायुक्त (आगरा) नगेन्द्र प्रताप और एडीएम (वित्त एवं राजस्व) डॉ. पंकज कुमार वर्मा की उपस्थिति में तहसीलदार सदर के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी हुई. विक्रेता श्री राधे कृष्ण पाठक ने अपनी लगभग 70 वर्ग मीटर भूमि की रजिस्ट्री ठाकुरजी के नाम की. इस रजिस्ट्री के साथ ही अब तक कुल 900 वर्ग मीटर भूमि कॉरिडोर के लिए खरीदी जा चुकी है. 

सुनरख और रुक्मणि विहार में दिए जा रहे फ्लैट 
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के निर्देशों के बाद स्थानीय निवासी और भूसंपत्ति स्वामी खुद आगे आकर रजिस्ट्री करा रहे हैं. इसके पीछे प्रशासन द्वारा दिया जा रहा आकर्षक पैकेज है. विस्थापितों को पर्याप्त धनराशि दी जा रही है. साथ ही दुकान के बदले दुकान दिया जा रहा है. व्यापारियों का रोजगार न छिने, इसलिए उन्हें दुकान के बदले दुकान का विकल्प मिला है. इसके अलावा मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) द्वारा सुनरख और रुक्मणि विहार में फ्लैट दिए जा रहे हैं. 

क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
प्रशासन का दावा है कि इस निर्माण से वृंदावन की प्राचीन दिव्यता बरकरार रहेगी. भक्तों को भी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. संकरी गलियों का दबाव कम करने के लिए चौड़े प्रवेश और निकास द्वार बनाए जाएंगे. पेयजल, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षित वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे. पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए साधन खुलेंगे. 

हाई पावर्ड कमेटी में कौन-कौन?
इस पूरी परियोजना की निगरानी एक उच्च स्तरीय समिति कर रही है. इसमें अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) अशोक कुमार इलाहाबाद हाईकोर्ट, सदस्य जिला जज विकास कुमार, डीएम चन्द्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार और नगर आयुक्त जग प्रवेश, गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि शैलेन्द्र गोस्वामी, श्रीवर्धन गोस्वामी, दिनेश कुमार गोस्वामी और विजय कृष्ण गोस्वामी शामिल हैं. 

Vrindavan Corridor

