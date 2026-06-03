बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर: योगी सरकार की मंशा और भक्तों के सुलभ दर्शन की सरल होती राह!

Vrindavan Corridor Project: वृंदावन धाम केवल एक धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं से पावन हुई यह भूमि सदियों से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है. इसी वृंदावन के मध्य स्थित ठाकुर श्री बाँके बिहारी मंदिर देश और विदेश के करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है. प्रतिवर्ष लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन हेतु वृंदावन पहुँचते हैं. किंतु जैसे-जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, वैसे-वैसे व्यवस्थागत चुनौतियाँ भी बढ़ती चली गईं.

वर्तमान की स्थिति

आज स्थिति यह है कि प्रमुख उत्सवों, अवकाशों और विशेष अवसरों पर वृंदावन की सड़कें और गलियाँ घंटों तक जाम की स्थिति में रहती हैं. मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. वृद्धजन, महिलाएँ, छोटे बच्चे और दिव्यांग भक्त विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करते हैं. अनेक बार श्रद्धालु दर्शन से अधिक समय जाम और भीड़ से जूझने में व्यतीत कर देते हैं,वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक यातायात अव्यवस्था और जाम है. मंदिर क्षेत्र की संकरी गलियाँ उस समय बनाई गई थीं जब श्रद्धालुओं की संख्या आज की तुलना में बहुत कम थी. वर्तमान समय में लाखों लोगों का आवागमन इन मार्गों पर होता है, जिसके कारण अक्सर लंबा जाम लग जाता है.

भीड़ में चोटिल होते श्रद्धालु

बाँके बिहारी मंदिर में दर्शन की तीव्र श्रद्धा के कारण अनेक अवसरों पर अत्यधिक भीड़ एकत्र हो जाती है. दर्शन की लालसा में भक्त आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे धक्का-मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. अनेक बार श्रद्धालु गिर जाते हैं, बच्चे अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं और वृद्धजन असहज परिस्थितियों का सामना करते हैं, यहाँ तक कि कई बार अत्याधिक भीड़ के कारण कई श्रद्धालुओं की दम घुटने से मृत्यु भी हो चुकी है

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समय-समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जब भीड़ के दबाव में भक्त घायल हुए या उन्हें चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता पड़ी. यद्यपि प्रशासन और मंदिर प्रबंधन लगातार व्यवस्थाएँ सुधारने का प्रयास करते रहे हैं, फिर भी सीमित स्थान के कारण चुनौतियाँ बनी रहती हैं.

केवल श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि स्थानीय ब्रजवासी भी इस समस्या से प्रभावित होते हैं. विद्यालय जाने वाले बच्चे, अस्पताल पहुँचने वाले मरीज, व्यापार करने वाले दुकानदार तथा सामान्य नागरिक भी घंटों जाम में फँसे रहते हैं. कई बार एम्बुलेंस तक को रास्ता मिलने में कठिनाई होती है. यह स्थिति केवल एक दिन की समस्या नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही चुनौती है.

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाँके बिहारी कॉरिडोर की परिकल्पना को आगे बढ़ाया. इस योजना का मूल उद्देश्य किसी प्रकार की व्यावसायिक व्यवस्था खड़ी करना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और शुलभ दर्शन उपलब्ध कराना है. ब्रज के अनेक नागरिक मानते हैं कि यदि श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थित प्रवेश एवं निकास मार्ग विकसित हो जाएँ, तो इससे न केवल मंदिर क्षेत्र बल्कि सम्पूर्ण वृंदावन की यातायात व्यवस्था को भी राहत मिल सकती है.

ऐसी स्थिति में व्यापक स्थान, बेहतर भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन निकास मार्ग, चिकित्सा सहायता केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था समय की आवश्यकता बन चुके हैं. कॉरिडोर योजना का एक प्रमुख उद्देश्य इन्हीं समस्याओं का समाधान करना भी है.

योगी सरकार की मंशा : शुलभ और सुरक्षित दर्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को सम्मानजनक और सुरक्षित सुविधाएँ मिलनी चाहिए. अयोध्या, काशी और अन्य तीर्थ स्थलों की तरह वृंदावन में भी श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएँ विकसित करने की सोच इसी दृष्टिकोण का हिस्सा है. बाँके बिहारी कॉरिडोर का उद्देश्य मंदिर की धार्मिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार करना है. यदि श्रद्धालु बिना भय, बिना धक्का-मुक्की और बिना घंटों जाम में फँसे ठाकुर जी के दर्शन कर सकें, तो यही इस योजना की सबसे बड़ी सफलता होगी!

व्रजवासियों के जनसहयोग से कॉरिडोर की राह हुई आसान

इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी रहा कि अनेक स्थानीय नागरिकों और संपत्ति स्वामियों ने जिला प्रशासन से संवाद और सहमति के माध्यम से सहयोग की भावना दिखाई. अनेक लोगों ने यह माना कि यदि भविष्य की पीढ़ियों और करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोई योजना बनाई जा रही है, तो उसमें सहयोग करना भी एक प्रकार से ठाकुर सेवा है!

जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह की समन्वयकारी भूमिका

सरकार की किसी भी बड़ी परियोजना में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. मथुरा के वर्तमान जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह (CP SINGH) द्वारा समय-समय पर विभिन्न पक्षों के साथ समन्वय और संवाद की पहल ने एक सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायता की. प्रशासन का प्रयास रहा कि परियोजना से संबंधित प्रत्येक प्रक्रिया पारदर्शी और विधिसम्मत रूप से आगे बढ़े,मथुरा प्रशासन और जिलाधिकारी (CP SINGH) ने विभिन्न पक्षों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनने का प्रयास किया. प्रशासन की जिम्मेदारी केवल भूमि संबंधी प्रक्रिया तक सीमित नहीं थी, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्थानीय लोगों के हितों और परियोजना की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना भी था.

मथुरा प्रशासन और जिलाधिकारी ने विभिन्न पक्षों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनने का प्रयास किया. भूमि क्रय और विकास की प्रक्रिया में जिलाधिकारी (CP SINGH) की संवाद भूमिका महत्वपूर्ण रही.

लेखक कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर जो कि सनातन धर्म रक्षापीठ वृंदावन के पीठाधीश्वर एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार हैं उनकी राय में यदि ब्रज की आध्यात्मिक गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और शुलभ दर्शन की व्यवस्था विकसित की जाती है, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध होगी. योगी सरकार की परिकल्पना, स्थानीय जनसहयोग और प्रशासन के समन्वित प्रयास मिलकर वृंदावन को ऐसा स्वरूप दे सकते हैं जहाँ श्रद्धा और व्यवस्था दोनों का सुंदर संगम दिखाई दे सकता है.

लेखक- कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज कथावाचक