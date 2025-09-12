बांके बिहारी मंदिर में 54 साल बाद खुलेगा तहखाना, बेशकीमती आभूषणों से भरेगा 'खजाना'
बांके बिहारी मंदिर में 54 साल बाद खुलेगा तहखाना, बेशकीमती आभूषणों से भरेगा 'खजाना'

Mathura News: इस तहखाने का निर्माण 1864 में वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में भगवान बांके बिहारी के सिंहासन के ठीक नीचे किया गया था. इस खजाने में कई बेशकीमती और ऐतिहासिक वस्तुएं होने की उम्मीद है. इसमें पन्ना का बना मोरनी हार हो सकता है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 04:02 PM IST
Banke Bihari Mandir
Banke Bihari Mandir

Mathura News: मथुरा-वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर का तोशखाना (खजाना) 54 साल बाद खुलने जा रहा है. मंदिर की उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है. इससे भक्तों और सेवायतों में काफी उत्साह है. यह कदम कई दशकों के इंतजार और कानूनी दांवपेच के बाद उठाया गया है. 

खजाने का ऐतिहासिक महत्व
मंदिर के इतिहासकार आचार्य प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी बताते हैं कि इस तोशखाने का निर्माण 1864 में वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में भगवान बांके बिहारी के सिंहासन के ठीक नीचे किया गया था. इस खजाने में कई बेशकीमती और ऐतिहासिक वस्तुएं होने की उम्मीद है. उम्‍मीद है कि इसमें पन्ना का बना मोरनी हार हो सकता है. यह हार अपनी सुंदरता और दुर्लभता के लिए जाना जाता है. साथ ही सहस्त्रफनी रजत शेषनाग भी हो सकता है. चांदी से बना शेषनाग, जिस पर हजार फन बने हुए हैं. एक स्वर्ण कलश नवरत्नों से भरा यह कलश बहुत मूल्यवान माना जाता है. 

तोशखाने में क्‍या हो सकता है? 
ऐतिहासिक सिक्के और दस्तावेज भी हो सकते हैं. भरतपुर, करौली और ग्वालियर जैसी रियासतों द्वारा दान किए गए सोने-चांदी के सिक्के, दान-सेवा पत्र, मोहर लगी सनद (शाही फरमान), भेंट पत्र और पट्टे जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इसमें हो सकते हैं. ये दस्तावेज मंदिर के मालिकाना हक और सेवायतों के अधिकारों के लिए बेहद अहम हैं. इसमें अकबर द्वारा ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को दान दिए गए सोने चांदी के आभूषण, रत्न और जमीन के दान नाम के कागजत भी शामिल हैं.

अंतिम बार कब खुला था तोशखाना? 
इतिहासकार प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी ने बताया कि यह तोशखाना आखिरी बार 1971 में खोला गया था. उस समय, कुछ बहुमूल्य आभूषण निकालकर एक सीलबंद बक्से में मथुरा के भूतेश्वर स्थित स्टेट बैंक में जमा करा दिए गए थे. हालांकि, उस बक्से को वापस लाने का कोई प्रयास आज तक नहीं किया गया. 

दो बार चोरी की घटनाएं 
ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, 1926 और 1936 में तोशखाने में दो बार चोरी की घटनाएं भी हुईं. इन घटनाओं के बाद, गोस्वामी समाज ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुख्य द्वार को बंद कर दिया और केवल एक छोटा सा मोखा (मुहाना) ही खुला छोड़ा. 1971 में एक अदालत के आदेश पर खजाने के दरवाजे पर सील लगा दी गई थी, जो अब तक लगी हुई है. 

अब क्यों खोला जा रहा है?
पिछले कुछ सालों में खासकर 2002 और 2004 में तोशखाना खोलने के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए. आचार्य प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी ने बताया कि अब जब सरकार मंदिर के मालिकाना हक के बारे में प्रमाण मांग रही हैं, तो यह जरूरी हो गया है कि खजाने में मौजूद ऐतिहासिक सबूतों को सबके सामने लाया जाए. उम्मीद है कि तोशखाना जल्द ही खोला जाएगा और इसमें मौजूद संपत्ति का उपयोग भगवान बांके बिहारी के हित में किया जाएगा. यह कदम न केवल मंदिर की संपत्ति को उजागर करेगा, बल्कि दशकों से चल रहे विवादों को भी सुलझाने में मदद कर सकता है. 

