बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का आगाज! पहली रजिस्ट्री में इन 3 लोगों ने सौंपी जमीन, काशी की तर्ज पर होगा विकास

कन्हैया लाल शर्मा/ मथुरा: कान्हा की नगरी वृंदावन में श्री बांके बिहारी के भक्तों के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक बन गया. लंबे समय से प्रतीक्षित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम उठाते हुए भूमि की पहली रजिस्ट्री सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई. इसके साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वृंदावन के सुनियोजित विकास का सपना साकार होने की ओर बढ़ गया है.

इन तीन लोगों ने सबसे पहले दी जमीन

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से यह रास्ता साफ हुआ है. बिहारीपुरा क्षेत्र की संपत्ति संख्या-25 के एक हिस्से (69.26 वर्ग मीटर) की रजिस्ट्री तहसीलदार सदर के पक्ष में की गई. गोस्वामी समाज के यति गोस्वामी, अभिलाष गोस्वामी और अनिकेत गोस्वामी ने सहर्ष अपनी भूमि कॉरिडोर निर्माण के लिए समर्पित की. जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह और अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा के नेतृत्व में यह प्रक्रिया पूरी हुई, जिसे परियोजना की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है.

कॉरिडोर की समिति में कौन-कौन शामिल

यह कॉरिडोर परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम होगा. उच्चाधिकार प्राप्त समिति में प्रशासन, पुलिस, पुरातत्व विभाग और गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि शामिल हैं. समिति ने गोस्वामियों, सेवायतों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से लगातार संवाद कर उनकी राय को योजना में शामिल किया है, ताकि वृंदावन की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान में कोई बदलाव न हो.

इस प्रोजेक्ट से श्रद्धालुओं को क्या मिलेगा

प्रस्तावित कॉरिडोर के तहत श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था की जाएगी. चौड़े मार्ग, प्रवेश और निकासी के अलग रास्ते, बैठने की सुविधा, पेयजल और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं विकसित होंगी. इससे मंदिर के आसपास की संकरी गलियों में लगने वाली भीड़ और अव्यवस्था से बड़ी राहत मिलेगी.

धार्मिक पर्यटन के साथ रोजगार भी बढे़गा

कॉरिडोर के निर्माण से ब्रज क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलने की उम्मीद है. श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें और अन्य सेवाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग स्वेच्छा से अपनी भूमि पहले देंगे, उन्हें भविष्य की सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाएगी.

जिला प्रशासन ने इसे वृंदावन के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है. यह परियोजना न केवल दर्शन को सुगम बनाएगी, बल्कि ब्रज की आध्यात्मिक गरिमा को वैश्विक पहचान भी दिलाएगी.

