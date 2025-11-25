Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3017303
Zee UP-UttarakhandMathura

Banke Bihari Prakatya Utsav: बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव आज, वृंदावन में भव्य आयोजन, लाखों भक्त पहुंचे निधिवन

Banke Bihari Prakatya Utsav: आज बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव है और अंतिम चरण में निधिवन और बांके बिहारी मंदिर उत्सव की तैयारी चल रही है. बांके बिहारी की प्रकट्य स्थली निधिवन में सुबह 4 बजे पंचामृत अभिषेक किया गया. 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 25, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

Banke Bihari Temple: वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर की विशेष मान्यता और लोकप्रियता है. देश-विदेश से लोग यहां दर्शन करते आते हैं. बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके लाल का प्राकट्य उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर साल की भांति इस साल भी मनाया जा रहा है.  करीब 5 लाख लोग यहां पहुंच चुके हैं.  बांके बिहारी की प्रकट्य स्थली निधिवन में सुबह 4 बजे पंचामृत अभिषेक किया गया. 

सुबह 4 बजे पंचामृत से दिव्य महाभिषेक
उत्सव की शुरुआत कल सुबह 4:00 बजे किया गया. प्राकट्य स्थली निधिवन परिसर में स्थित प्राकृतिक स्थल पर ठाकुर जी का महाभिषेक पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और बूरा से किया गया. यह अभिषेक अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी माना जाता है. लाखों की संख्या में भक्त बांके बिहारी मंदिर पहुंचे हैं.

सुबह 9 बजे शोभायात्रा
वृंदावन में भगवान बांके बिहारी का 25 नवंबर को प्रकट्य उत्सव मनाया जा रहा है. आज सुबह 9 बजे, स्वामी हरिदास जी की परंपरा के अनुरूप एक भव्य शोभायात्रा निधिवन मंदिर से शुरू होकर बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी.  इस दौरान भक्त नृत्य, कीर्तन और बधाईगीत गाते हुए ठाकुर जी के प्राकट्य दिवस का उत्सव मनाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

 फूलों से भव्य सजावट
निधिवन राज मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. बाहर से विशेष फूल मंगवाए गए हैं और मंदिर परिसर को दीप, झालरों और पुष्पों से अलंकृत किया गया है. 

बांके बिहारीजी की मूर्ति का प्राकट्य अत्यंत चमत्कारिक और दिव्य घटना है, जो भक्तों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार करती है.  बांकेबिहारी नाम का विशेष अर्थ है 'बांके' यानी तीनों स्थानों से झुके हुए और 'बिहारी' नाम का अर्थ है 'वृंदावन में बिहार करने वाले'.  श्रीकृष्ण की यह मुद्रा भक्तों के लिए उनके प्रेम और लीलाओं की प्रतीक है.  वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी का मंदिर, श्रीकृष्ण भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है. वृंदावन आने वाले हर भक्त के लिए यह स्थान अद्वितीय भक्ति का केंद्र है, जहां बांके बिहारी जी स्वयं अपनी कृपा दृष्टि से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं. 

 

Ayodhya Traffic Diversion: अयोध्या में भारी वाहनों की नो एंट्री, बार्डर सील, बदले कई जिलों के रूट, पढ़ें ट्रैफिक डायवर्जन प्लान

राम मंदिर में किस 'शुभ मुहूर्त' में होगा भव्य ध्वजारोहण! यह 43 मिनट अत्यंत शुभ, घर बैठे ऐसे पाएं राम लला का आशीर्वाद
 

TAGS

Banke BihariPrakatya UtsavMathura Festivalbanke bihari mandir

Trending news

Banke Bihari
बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव आज, वृंदावन में भव्य आयोजन, लाखों भक्त पहुंचे निधिवन
Ram Janmabhoomi Temple Live
Ram Mandir Dhwajarohan Live:अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी फहराएंगे धर्म ध्वज, अवध नगरी में 7 लेयर की सुरक्षा
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में नदी-झरने जमे,शुष्क मौसम के बीच लुढ़का पारा, पड़ रही हाड़ कंपाने वाली ठंड
Gorakhpur News
डबल मर्डर से दहल उठा गोरखपुर, घर में घुसकर मां बेटी की बेरहमी से हत्या
Ayodhya
पीएम मोदी के अयोध्या दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम देखें, जानें ट्रैफिक प्लान
muskan rastogi
नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, पति सौरभ के ​जन्मदिन पर घर आई नन्ही परी
Sonbhadra News
घर के अंदर फंदे पर युवक का शव, बाहर अचेत मिली युवती, हत्या या आत्महत्या? पुलिस हैरान
Lucknow news
दिल्ली के बाद लखनऊ निशाने पर! राजधानी में कई भवनों को बम से उड़ाने की धमकी
Dharmendra
पहाड़ों के भी थे ‘ही-मैन’....कई अनगिनत किस्से छोड़ गए अभिनेता धर्मेंद्र
mirzapur latest news
राम मंदिर ध्वजारोहण पर लगेगा 550 मन लड्डू का भोग, UP के इस शहर में तैयार हुआ प्रसाद