Banke Bihari Prakatya Utsav: बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव आज, वृंदावन में भव्य आयोजन, लाखों भक्त पहुंचे निधिवन

Banke Bihari Temple: वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर की विशेष मान्यता और लोकप्रियता है. देश-विदेश से लोग यहां दर्शन करते आते हैं. बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके लाल का प्राकट्य उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर साल की भांति इस साल भी मनाया जा रहा है. करीब 5 लाख लोग यहां पहुंच चुके हैं. बांके बिहारी की प्रकट्य स्थली निधिवन में सुबह 4 बजे पंचामृत अभिषेक किया गया.

सुबह 4 बजे पंचामृत से दिव्य महाभिषेक

उत्सव की शुरुआत कल सुबह 4:00 बजे किया गया. प्राकट्य स्थली निधिवन परिसर में स्थित प्राकृतिक स्थल पर ठाकुर जी का महाभिषेक पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और बूरा से किया गया. यह अभिषेक अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी माना जाता है. लाखों की संख्या में भक्त बांके बिहारी मंदिर पहुंचे हैं.

सुबह 9 बजे शोभायात्रा

वृंदावन में भगवान बांके बिहारी का 25 नवंबर को प्रकट्य उत्सव मनाया जा रहा है. आज सुबह 9 बजे, स्वामी हरिदास जी की परंपरा के अनुरूप एक भव्य शोभायात्रा निधिवन मंदिर से शुरू होकर बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी. इस दौरान भक्त नृत्य, कीर्तन और बधाईगीत गाते हुए ठाकुर जी के प्राकट्य दिवस का उत्सव मनाएंगे.

फूलों से भव्य सजावट

निधिवन राज मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. बाहर से विशेष फूल मंगवाए गए हैं और मंदिर परिसर को दीप, झालरों और पुष्पों से अलंकृत किया गया है.

बांके बिहारीजी की मूर्ति का प्राकट्य अत्यंत चमत्कारिक और दिव्य घटना है, जो भक्तों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार करती है. बांकेबिहारी नाम का विशेष अर्थ है 'बांके' यानी तीनों स्थानों से झुके हुए और 'बिहारी' नाम का अर्थ है 'वृंदावन में बिहार करने वाले'. श्रीकृष्ण की यह मुद्रा भक्तों के लिए उनके प्रेम और लीलाओं की प्रतीक है. वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी का मंदिर, श्रीकृष्ण भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है. वृंदावन आने वाले हर भक्त के लिए यह स्थान अद्वितीय भक्ति का केंद्र है, जहां बांके बिहारी जी स्वयं अपनी कृपा दृष्टि से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं.

