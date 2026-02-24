Advertisement
Zee UP-UttarakhandMathura

बरसाना में 'लड्डू वर्षा' से शुरू हुई होली, मथुरा आए लाखों भक्तों ने पाया राधारानी का अद्भुत प्रसाद! कब होगी लट्ठमार होली?

Barsana Laddoo Holi 2026: सेवायत गोस्वामी समाज द्वारा मंदिर के प्रांगण में भक्तों पर लड्डुओं की वर्षा की गई. मान्यता है कि द्वापर युग में जब नंदगांव से होली का निमंत्रण स्वीकार होने की सूचना आई थी, तब हर्षोल्लास में लड्डू बांटे गए थे.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 24, 2026, 07:13 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Barsana Laddoo Holi 2026: ब्रज के विश्वप्रसिद्ध रंगोत्सव का आगाज होते ही राधा रानी की नगरी बरसाना पूरी तरह भक्ति और रंगों से सराबोर हो गई है. सोमवार को बरसाना के ऐतिहासिक लाड़ली जू मंदिर में 'लड्डू होली' का भव्य आयोजन किया गया. इसमें शामिल होने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े. 

अबीर-गुलाल और लड्डू की वर्षा
जैसे ही मंदिर के पट खुले, पूरा परिसर "राधे-राधे" के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. परंपरा के अनुसार, सेवायत गोस्वामी समाज द्वारा मंदिर के प्रांगण में भक्तों पर लड्डुओं की वर्षा की गई. मान्यता है कि द्वापर युग में जब नंदगांव से होली का निमंत्रण स्वीकार होने की सूचना आई थी, तब हर्षोल्लास में लड्डू बांटे गए थे. इसी परंपरा को जीवंत करते हुए भक्तों ने लड्डू प्रसाद पाकर खुद को धन्य महसूस किया. 

अबीर और गुलाल ने बनाया सतरंगी वातावरण 
मंदिर के आकाश में उड़ते अबीर और गुलाल ने वातावरण को सतरंगी बना दिया. भक्तों का उत्साह ऐसा था कि हर कोई राधा रानी की लाड़ली छवि की एक झलक पाने और होली के रंगों में भीगने को बेताब दिखा. होली के इस उत्सव में अध्यात्म और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला. 

सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम 
मंदिर परिसर में समाज गायन में गोस्वामी समाज के लोगों ने पारंपरिक पदों का गायन किया. इसमें राधा-कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन था. वहीं, रसिया गायन में ब्रज के पारंपरिक रसिया गीतों पर भक्त झूमते नजर आए. ढोल-नगाड़ों और झांझ-मंजीरों की थाप पर श्रद्धालु अपनी सुध-बुध खोकर नाचने लगे. भीड़ के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. मंदिर मार्ग से लेकर मुख्य परिसर तक चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से दर्शन और होली का आनंद ले सकें. 

लठ्ठमार होली 
बरसाना की होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का उत्सव है. यहां आकर ऐसा लगता है मानो साक्षात द्वापर युग जीवंत हो उठा हो. लड्डू होली के भव्य आयोजन के बाद अब सबकी निगाहें बरसाना की विश्वप्रसिद्ध 'लट्ठमार होली' पर टिकी हैं, जो कल खेली जाएगी. 

यह भी पढ़ें : रंग लगाया तो पड़ेंगे लट्ठ... फिर भी हजारों लोग हर साल ब्रज में खेलते हैं लट्ठमार होली, जानें कितनी पुरानी ये परंपरा

यह भी पढ़ें : सिर्फ गुलाल नहीं, यहां रंगों में डूबता है हर दिल! ब्रज की अनोखी होली की यूं ही नहीं दीवानी पूरी दुनिया

