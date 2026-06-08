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मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने हाल ही में मथुरा के वृंदावन में ठाकुर बांकेबिहारी जी के दर्शन किए. पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी दलों, विशेषकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर तीखे राजनीतिक हमले किए. उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा.
अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण का आरोप
बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने राम मंदिर चंदे को लेकर अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वे ही ऐसे पवित्र कार्यों पर सवाल उठाते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव शायद ही कभी बांकेबिहारी जी या राम मंदिर के दर्शन करने गए हों. सिंह ने आरोप लगाया कि अखिलेश को माथे पर तिलक लगाने में भी डर लगता है कि कहीं इससे उनका 'वोट बैंक' नाराज न हो जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक कार्यों पर ऐसी राजनीति शोभा नहीं देती.
'इंडिया' गठबंधन पर निशाना
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के गठबंधन से अलग होने और विपक्ष की नाराजगी पर अरुण सिंह ने कहा कि यह गठबंधन शुरू से ही हताशा में डूबा था. उन्होंने कहा, "चुनावों में हार के बाद अब विपक्ष के इस गठबंधन में आपसी सिर-फुटौवल मची है. यह गठबंधन अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है."
नीट विवाद पर कांग्रेस को घेरा
नीट (NEET) परीक्षा में धांधली और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर पलटवार करते हुए अरुण सिंह ने कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान राजस्थान में पेपर लीक होना आम बात थी और धड़ल्ले से नकल कराई जाती थी. सिंह ने भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार में युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने साफ कहा कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो बिना किसी को बख्शे कठोर और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी.
मोदी सरकार की उपलब्धियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए सांसद ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों का अभूतपूर्व विकास हुआ है. अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक इसके बड़े उदाहरण हैं. अंत में उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आगामी 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री का कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जो पूरे देश के लिए गौरव का विषय है.