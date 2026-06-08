अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण का आरोप

बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने राम मंदिर चंदे को लेकर अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वे ही ऐसे पवित्र कार्यों पर सवाल उठाते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव शायद ही कभी बांकेबिहारी जी या राम मंदिर के दर्शन करने गए हों. सिंह ने आरोप लगाया कि अखिलेश को माथे पर तिलक लगाने में भी डर लगता है कि कहीं इससे उनका 'वोट बैंक' नाराज न हो जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक कार्यों पर ऐसी राजनीति शोभा नहीं देती.