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मथुरा में BJP के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह बोले - चंदे पर सवाल उठाने वाले अखिलेश ''वोट बैंक'' के डर से टीका लगाने से भी घबराते हैं

Mathura News: मथुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने हाल ही में मथुरा के वृंदावन में ठाकुर बांकेबिहारी जी के दर्शन किए. पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी दलों, विशेषकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर तीखे राजनीतिक हमले किए.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 08, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:16 PM IST
मथुरा में BJP के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह बोले - चंदे पर सवाल उठाने वाले अखिलेश ''वोट बैंक'' के डर से टीका लगाने से भी घबराते हैं

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