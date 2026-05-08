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वृंदावन के पानीगांव पुल पर भाजपा नेता पम्मी गोस्वामी को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर

Mathura News: मथुरा में देर रात  पानीगांव स्थित नए पुल पर अज्ञात हमलावरों ने भाजपा नेता पम्मी गोस्वामी पर जानलेवा हमला कर दिया. बदमाशों ने पम्मी गोस्वामी को घेरकर सीधा निशाना साधा और गोली चला दी, जो उनके सीने के दाहिनी ओर जा लगी. गोली लगने के बाद वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 08, 2026, 10:15 AM IST
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वृंदावन के पानीगांव पुल पर भाजपा नेता पम्मी गोस्वामी को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब वृंदावन के पानीगांव स्थित नए पुल पर अज्ञात हमलावरों ने भाजपा नेता पम्मी गोस्वामी पर जानलेवा हमला कर दिया. बदमाशों ने पम्मी गोस्वामी को घेरकर सीधा निशाना साधा और गोली चला दी, जो उनके सीने के दाहिनी ओर जा लगी. गोली लगने के बाद वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंचा.

क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, वृंदावन के व्यासघेरा निवासी पम्मी गोस्वामी, जो कि स्वर्गीय विजेंद्र गोस्वामी के पुत्र हैं, रात करीब 11:00 बजे अपनी स्कूटी से पानीगांव पुल के रास्ते वृंदावन अपने घर की ओर लौट रहे थे. पीड़ित के अनुसार, जब वे पुल पर थे, तभी करीब आधा दर्जन बदमाशों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन पर फायरिंग कर दी. अचानक हुए इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए. गौरतलब है कि पम्मी गोस्वामी के पिता की मृत्यु कोरोना काल के दौरान हो गई थी और वे क्षेत्र में एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं.

डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी
घटना के बाद पुलिस उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गई, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. हालांकि, बेहतर इलाज की उम्मीद में परिजनों ने उन्हें मथुरा के निजी सिम्स (SIMS) हॉस्पिटल में भर्ती कराया है. अस्पताल पहुंचने के बाद घायल भाजपा नेता अत्यंत डरे हुए और व्यथित नजर आए. उन्होंने डॉक्टरों से से भावुक होकर गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें किसी भी तरह बचा लिया जाए. फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज हो रही है.

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मौके पर पहुंची पुलिस 
सूचना मिलते ही थाना वृंदावन पुलिस अस्पताल पहुंच गई और परिजनों के साथ-साथ घायल नेता से भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया. पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है. हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हमले के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या कोई अन्य कारण.  देर रात हुई इस वारदात ने तीर्थ नगरी में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : गाजियाबाद: साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 2 मजदूरों की मौत, 1 की हालत गंभीर
 

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