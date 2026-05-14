Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3217056
Zee UP-UttarakhandMathura

उंगलियों पर होगा 'मथुरा शहर' बिजली-पानी से लेकर सफाई तक घर बैठे होगा समाधान, सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

Mathura News: लोग घर बैठे बिजली, पानी, सड़क और साफ सफाई से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे. इतना ही नहीं अपनी शिकायतों का स्टेटस भी ट्रैक कर सकेंगे. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 14, 2026, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Mathura News: मथुरावासियों के लिए अच्छी खबर है. अब मथुरा के लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. लोग घर बैठे बिजली, पानी, सड़क और साफ सफाई से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे. इतना ही नहीं अपनी शिकायतों का स्टेटस भी ट्रैक कर सकेंगे. 

'मेरो मथुरा' ऐप का शुभारंभ
दरअसल, गुरुवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने नगर निगम मथुरा-वृंदावन के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन 'मेरो मथुरा' का शुभारंभ किया. एचडीएफसी बैंक के सहयोग से विकसित यह ऐप डिजिटल इंडिया की दिशा में शहर के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इस दौरान सांसद हेमा मालिनी ने डिजिटल सेवाओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह तकनीक जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करेगी. 

सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे 
समारोह को संबोधित करते हुए सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि इस एप्लीकेशन से मथुरा-वृंदावन की जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. ऐप के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही पानी, बिजली, सड़क और सफाई से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं. इसके अलावा, संपत्ति कर का भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन और पालतू पशुओं का पंजीकरण भी अब उंगलियों पर होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

एसओएस बटन की सुविधा 
सुरक्षा के लिहाज से इसमें एक विशेष 'एसओएस' बटन दिया गया है, जो संकट के समय सीधे अधिकारियों को लाइव लोकेशन भेजता है. विकास के मुद्दों पर बात करते हुए सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जो किसी अन्य सांसद के काम से कहीं अधिक हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए जनता से पेट्रोल बचाने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करने का आग्रह किया. 

ऐप की खासियत
वहीं, विपक्ष पर तंज कसते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि कौन क्या बोलता है? इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धरातल पर हुआ विकास ही जनता को जवाब देता है. 'मेरो मथुरा' ऐप में पर्यटकों के लिए भी खास सुविधाएं हैं, जिसमें मंदिरों के नक्शे, समय-सारिणी और उत्सव कैलेंडर शामिल हैं. यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध है. नगर निगम ने सभी शहरवासियों से इस ऐप को डाउनलोड कर डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है.

यह भी पढ़ें : मथुरा-नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी, जानें 16,403 करोड़ का प्रोजेक्ट यूपी के लिए कैसे बनेगा 'गेम चेंजर'

यह भी पढ़ें :  कहां है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर? इसके आगे बुर्ज खलीफा भी बौना, दिखता है ताजमहल

TAGS

mathura vrindavan

Trending news

mathura vrindavan
उंगलियों पर होगा 'मथुरा शहर' बिजली-पानी से लेकर सफाई तक घर बैठे होगा समाधान
Gorakhpur News
अस्पताल बना मंडप, ICU में दूल्हे ने भरी दुल्हन की मांग… भावुक करने वाली प्रेम कहानी
Lucknow latest news
UP में गन्ना किसानों की बल्ले बल्ले! CM योगी ने किया 3.21 लाख करोड़ रुपये का भुगतान
farrukhabad latest News
सिगरेट की चिंगारी से भड़की हिंसा: नवाबगंज में UP-112 सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
Kanpur Dehat land scam
पावर प्लांट के नाम पर 400 करोड़ का खेल! सरकारी जमीन गिरवी रख बैंकों से लोन
Maharajganj News
महराजगंज को CM योगी का तोहफा: 203 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत और सुरक्षा का कड़ा पहरा
bareilly Viral Video
बरेली के शख्स की उड़ने की तस्वीर सबने देखी, अब उन्हीं से सुनिए लैंडिंग की कहानी
Azamgarh news
आजमगढ़ में तीन सगे भाइयों का पासपोर्ट खेल उजागर, नाम-पता बदलकर बनवा लिए नए पासपोर्ट
Azamgarh news
आजमगढ़ में प्रधानों का हंगामा, ADO पंचायत कार्यालय में की तालाबंदी, मुकदमे की तैयारी
Varanasi News
वाराणसी नगर निगम की पहल: अब हर शनिवार मनाया जाएगा ‘नो फ्यूल डे’