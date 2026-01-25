मथुरा-वृंदावन दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी संग करेंगे बांकेबिहारी के दर्शन

BJP President Nitin Nabin in Mathura: रविवार का दिन सियासत और आस्था के अनोखे संगम का साक्षी बनेगा. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन मथुरा आएंगे. वह बांके बिहारी ठाकुर जी के दर्शन करेंगे.
कन्हैयालाल शर्मा/मथुरा: भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रविवार को मथुरा आएंगे. इस दौरान नवीन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘मन की बात’ कार्यक्रम भी सुनेंगे. उनकी अगवानी करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी पहुंचेंगे. इस दौरान दोनों नेता धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिससे जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.
नितिन नवीन और सीएम योगी करेंगे बांके बिहारी के दर्शन
तय कार्यक्रम के अनुसार, सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पागल बाबा मंदिर के पास बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे. इसके बाद दोनों नेता सीधे वृंदावन रवाना होंगे, जहां वे विश्व प्रसिद्ध श्री बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे. मंदिर दर्शन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं, जबकि श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा जा रहा है.
मांट तहसील में विशेष कार्यक्रम
वृंदावन के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन मथुरा की मांट तहसील में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान उनके मांट के विधायक के आवास पर जाने की भी संभावना है, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. वहीं मुख्यमंत्री योगी भी सामाजिक सरोकार से जुड़े अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और शिक्षा-पोषण से जुड़े प्रयासों को प्रमुखता से रखा जाएगा.
भाजपा नेताओं के इस संयुक्त दौरे को आगामी राजनीतिक समीकरणों और संगठन की मजबूती के लिहाज से अहम माना जा रहा है. एक ओर जहां धार्मिक स्थलों पर दर्शन से सांस्कृतिक संदेश जाएगा, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रमों और बैठकों के जरिए भाजपा ब्रज क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति को जमीन पर उतारती नजर आएगी.
सुरक्षा के तगड़े इंतजाम
वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने बांकेबिहारी मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है.
