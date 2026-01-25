ब्रजभूमि पर दिखेगा भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी का दौरा, ये है पूरा कार्यक्रम

कन्हैयालाल शर्मा/मथुरा: ब्रजभूमि मथुरा 25 जनवरी रविवार को सियासी और आध्यात्मिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनने जा रही है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मथुरा-वृंदावन के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान दोनों नेता धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिससे जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

बीजेपी अध्यक्ष और सीएम योगी करेंगे बांके बिहारी के दर्शन

तय कार्यक्रम के अनुसार, सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पागल बाबा मंदिर के पास बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे. इसके बाद दोनों नेता सीधे वृंदावन रवाना होंगे, जहां वे विश्व प्रसिद्ध श्री बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे. मंदिर दर्शन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं, जबकि श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा जा रहा है.

मांट तहसील में विशेष कार्यक्रम

वृंदावन के बाद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन मथुरा की मांट तहसील में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान उनके मांट के विधायक के आवास पर जाने की भी संभावना है, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सामाजिक सरोकार से जुड़े अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और शिक्षा-पोषण से जुड़े प्रयासों को प्रमुखता से रखा जाएगा.

हेमा मालिनी से होगी ब्रज के विकास पर चर्चा

दौरे के राजनीतिक महत्व को और बढ़ाते हुए दोनों नेता मथुरा की सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के आवास पर भी जाएंगे. यहां वे हेमा मालिनी से मुलाकात कर ब्रज क्षेत्र के विकास, पर्यटन और संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं.

मथुरा में सियासत और आस्था का अनोखा संगम

भाजपा नेताओं के इस संयुक्त दौरे को आगामी राजनीतिक समीकरणों और संगठन की मजबूती के लिहाज से अहम माना जा रहा है. एक ओर जहां धार्मिक स्थलों पर दर्शन से सांस्कृतिक संदेश जाएगा, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रमों और बैठकों के जरिए भाजपा ब्रज क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति को जमीन पर उतारती नजर आएगी. मथुरा में रविवार का दिन सियासत और आस्था के अनोखे संगम का साक्षी बनेगा.

