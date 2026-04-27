गोविंदा बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे, संत प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद, एक झलक पाने को उमड़े फैंस

Govinda Visit Mathura Vrindavan: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा सोमवार को बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए मथुरा के वृंदावन पहुंचे. दर्शन के बाद गोविंद ने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया.
Trending Photos
Mathura News : बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा सोमवार को धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने भक्ति और आस्था में डूबकर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए. उनके आगमन की खबर मिलते ही मंदिर परिसर में प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.
संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया
गोविंदा ने सबसे पहले रमण रेती स्थित संत प्रेमानंद महाराज के केली कुंज आश्रम में पहुंचकर उनसे मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक आध्यात्मिक चर्चा हुई. अभिनेता ने संत का आशीर्वाद लिया और अपने जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व पर भी विचार साझा किए.
बांके बिहारी की पूजा-अर्चना की
आश्रम से निकलने के बाद गोविंदा कुछ समय विश्राम के लिए होटल पहुंचे और फिर सीधे बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हुए. मंदिर में उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और ठाकुर जी के दर्शन किए. इस दौरान मंदिर के सेवायतों ने उन्हें प्रसाद और अंगवस्त्र भेंट किया. गोविंदा ने जगमोहन की देहरी पर इत्र अर्पित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की.
दर्शन के बाद अभिनेता ने कहा कि वृंदावन आकर उन्हें गहरी शांति और सुकून का अनुभव होता है. उन्होंने बताया कि इस पावन धाम से उनका विशेष आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है, जो उन्हें बार-बार यहां खींच लाता है.
गोविंदा का फिल्मी करियर
फिल्मी करियर की बात करें तो गोविंदा ने 1980 और 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया. 1986 में ‘इल्जाम’ और ‘लव 86’ से शुरुआत करने वाले गोविंदा ने एक्शन, डांस और कॉमेडी- तीनों शैलियों में अपनी अलग पहचान बनाई. ‘शोला और शबनम’ और ‘आंखें’ जैसी फिल्मों ने उन्हें कॉमिक हीरो के रूप में स्थापित किया, जबकि निर्देशक डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दीं.
ये भी देखें: राजपाल यादव ने प्रेमानंद महाराज से किया ऐसा सवाल, गूंज उठे हंसी ठहाके, वीडियो वायरल
कमबैक की तैयारी में गोविंदा
हाल के वर्षों में फिल्मों से दूरी बनाने के बाद अब गोविंदा एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी की तैयारी में हैं. उन्होंने अपने आगामी प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। वहीं, ‘पार्टनर 2’ को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.
वृंदावन में उनकी यह आध्यात्मिक यात्रा एक बार फिर यह दर्शाती है कि शोहरत के शिखर पर पहुंचने के बाद भी आस्था और भक्ति का महत्व बना रहता है.
ये भी पढ़ें: नौकरी के साथ भक्ति के लिए कैसे निकाले समय? प्रेमानंद महाराज ने दिया मूलमंत्र, विराट ने पूछा था सवाल